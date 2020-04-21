Завод «Атлант» в Минске стал крупным очагом коронавируса 10 21.04.2020, 10:05

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Вспышка инфекции на предприятии стала одной из первых в столице.

На производящем холодильники ЗАО «Атлант» – одном из первых очагов коронавируса в Минске – 59 работников находятся на больничном. Проводится дезинфекция цехов хлоркой, сообщает телеграм-канал «Баста».

«59 человек на больничном на ЗАО «Атлант». Сегодня была просто дизинфекция хлоркой – и то после того, как пришел анализ на короновирус у парня с конвейера. Антисептики стоят только на проходной - и то когда люди идут на работу. Бутылки с антисептиком переодически пустые, но когда идет начальство на работу, они всегда полные», - пишет сотрудник ЗАО «Атлант» из Минска.