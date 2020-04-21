Нетаньяху и Ганц договорились о правительстве национального единства в Израиле 21.04.2020, 10:27

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Подписано соглашение о создании большой коалиции и ротации на посту премьер-министра.

В Израиле лидер партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху и лидер партии «Кахоль-Лаван» Бени Ганц объявили о создании правительства национального единства.

В рамках соглашения стороны договорились о ротации на посту премьер-министра: в ближайшие 18 месяцев эту должность будет занимать Нетаньяху, затем его сменит Ганц, сообщает dw.com.

Обе стороны подтвердили, что создание большой коалиции необходимо в связи с пандемией коронавируса.

2 марта в Израиле состоялись третьи досрочные парламентские выборы в течение одного года.

Партия Нетаньяху «Ликуд» одержала победу с небольшим перевесом, но ей и ее союзникам не удалось получить большинство в парламенте.

После этого Нетаньяху и Ганц несколько недель не могли договориться о создании правительства, в том числе и в дополнительно отведенный на это срок. Страна двигалась к четвертым досрочным выборам.

Накануне в Тель-Авиве прошла акция протеста «За спасение демократии». Демонстранты выступили против коалиционных переговоров Нетаньяху и Ганца.