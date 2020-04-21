В Минске от коронавируса умерла медик 16 21.04.2020, 10:24

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Ранее она была госпитализирована как контакт первого уровня.

Об этом в соцсетях сообщил ее сын, пишет Telegram-канал "Баста!".

"Сегодня в 12.30 ушел из жизни самый дорогой человек. Моя Мама. Мама, мы тебя очень любим и нам тебя очень сильно будет не хватать! Этот жизнерадостный и хороший человек, любящая мама, жена, и отличный медик пал жертвой долбаного вируса СOVID-19.

Семь дней в больнице, шесть из них на ИВЛ. Надеялись до последнего. Не вышло. Спасибо всем врачам, которые боролись за ее жизнь и старались как могли. Пускай земля Тебе будет пухом. Этот мир больше не будет прежним. Никогда...

Усатый, ты же обещал, что никто не умрет? Как так? Я тебе больше не верю".

Telegram-канал связался с сыном умершей, который сейчас находится на самоизоляции. Он подтвердил информацию о смерти матери, но попросил пока не указывать ее имя и место работы.

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