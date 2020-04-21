Глас народа: Если парад, то только во главе с Лукашенко и шествием «депутатов»33
- 21.04.2020, 10:39
- 12,335
Что пишут белорусы о желании властей праздновать 9 мая во время эпидемии.
По мнению военного ведомства, «эпидемиологическая обстановка позволяет Вооруженным силам проводить плановые мероприятия боевой подготовки», частью которой является и подготовка к параду.
Белорусских интернет-пользователей такое объяснение не удовлетворило, пишет «Салiдарнасць».
«Сляжет армия из-за обычной показухи», – пишут некоторые возмущенные форумчане.
«Только койки в больницах будут занимать, которых и так на пике эпидемии может не хватить».
«Деньги, которые тратят на парад, могли бы и на борьбу с коронавирусом пожертвовать».
«Параду быть, тут и думать нечего. Парад – это дань уважения тем немногим ветеранам, что освобождали Европу от фашизма. Белорусы фашистов били, а здесь какого-то вируса испугаться должны?», – возражают некоторые интернет-пользователи.
«На войне умирали для того, чтобы их потомки жили, а тут их жизни не ценят», – отвечают другие.
«Единственное, что остается здравомыслящим гражданам, ни под каким предлогом и угрозами с работы/учебы не пойти туда... Пусть проходит парад при абсолютно пустых улицах».
«Если парад, то только во главе с Лукашенко и шествием «депутатов». Не трогайте бедных военных, солдатиков».
«Забавно получается: народ просит отменить парад и не вбухивать напрасно деньги, которые могут пригодиться для поддержки пострадавшим во время эпидемии. Но армия и правительство говорят: параду быть, несмотря на мнение народа. Отсюда следовать может только одно – люди, расслабьтесь и сидите дома, этот парад вовсе не для вас».