Глас народа: Если парад, то только во главе с Лукашенко и шествием «депутатов» 33 21.04.2020, 10:39

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Что пишут белорусы о желании властей праздновать 9 мая во время эпидемии.

По мнению военного ведомства, «эпидемиологическая обстановка позволяет Вооруженным силам проводить плановые мероприятия боевой подготовки», частью которой является и подготовка к параду.

Белорусских интернет-пользователей такое объяснение не удовлетворило, пишет «Салiдарнасць».

«Сляжет армия из-за обычной показухи», – пишут некоторые возмущенные форумчане.

«Только койки в больницах будут занимать, которых и так на пике эпидемии может не хватить».

«Деньги, которые тратят на парад, могли бы и на борьбу с коронавирусом пожертвовать».

«Параду быть, тут и думать нечего. Парад – это дань уважения тем немногим ветеранам, что освобождали Европу от фашизма. Белорусы фашистов били, а здесь какого-то вируса испугаться должны?», – возражают некоторые интернет-пользователи.

«На войне умирали для того, чтобы их потомки жили, а тут их жизни не ценят», – отвечают другие.

«Единственное, что остается здравомыслящим гражданам, ни под каким предлогом и угрозами с работы/учебы не пойти туда... Пусть проходит парад при абсолютно пустых улицах».

«Если парад, то только во главе с Лукашенко и шествием «депутатов». Не трогайте бедных военных, солдатиков».

«Забавно получается: народ просит отменить парад и не вбухивать напрасно деньги, которые могут пригодиться для поддержки пострадавшим во время эпидемии. Но армия и правительство говорят: параду быть, несмотря на мнение народа. Отсюда следовать может только одно – люди, расслабьтесь и сидите дома, этот парад вовсе не для вас».