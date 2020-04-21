В России разрешили вывозить все добываемое в стране золото 10 21.04.2020, 10:48

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После обвала цен на нефть Кремль ищет другие источники доходов.

Обвал рынка углеводородов, от которого зависит две трети экспортных доходов российской экономики, заставляет власти искать новые источники валютной выручки вместо упавших в цене нефти и газа, пишет finanz.ru.

Правительство России решило ослабить ограничения на экспорт золота и будет выдавать золотодобывающим компаниям генеральные лицензии на его продажу за рубеж, сообщает Reuters со ссылкой на постановление кабмина, опубликованное в понедельник.

До прошлого года почти все добываемое в стране золото скупал в резервы Банк России. В 2018 году он приобрел 273 тонны, при том что добыто было 261,9 тонны, а еще порядка 60 тонн - составило попутное и вторичное производство.

В 2019 году ЦБ в 1,5 раза сократил закупки (до 159 тонн), оставив более 100 тонн для экспорта, объем которого вырос более чем в 6 раз.

С 1 апреля 2020-го, на фоне обвала цен на нефть и курса рубля, центробанк объявил о приостановке наполнения золотого запаса, дав карт-бланш на продажу за рубеж всего объема драгметалла, что производится в стране.

Российские золотопромышленники ранее не имели права на прямой экспорт, получая лишь разовые лицензии на экспорт и продавая большую часть продукции коммерческим банкам, в первую очередь государственным. За прошлой год госбанки втрое нарастили запасы золота (до 92 тонн), а в текущем году в 7 раз увеличил экспорт, до 15,4 тонны за январь-февраль.

Теперь же и добывающие компании получат такое право. «Мы потратили больше года на этот процесс и рады, что теперь золотодобытчики будут иметь право экспортировать металл по генеральным лицензиям» - сказал глава Союза золотопромышленников Сергей Кашуба.

По его словам, не стоит ждать немедленного скачка экспорта, так как отладка процесса займет еще несколько месяцев, в течение которых компаниям нужно найти покупателей и понять, сколько металла они могут им предложить.

В прошлом году в России было произведено 367,9 тонны золота. При текущих ценах - 1708 долларов за тройкую унцию - этот объем может принести в страну 20,2 млрд долларов остро необходимой твердой валюты, поток которой оборвался вместе с падением цен на нефть и газ.

Во втором квартале Россия получит лишь 19 млрд долларов экспортных поступлений - на 70% меньше, чем год назад, оценивают аналитики НКР. В результате платежный баланс экономики станет дефицитным: за май-декабрь отток валюты превысит ее приток на 47 млрд долларов, прогнозируют аналитики Райффайзенбанка.

Возращение российского золота на мировой рынок может усилить избыток предложения, которое в прошлом году уже превышало спрос на 18%. При мировом производстве 4,776 тысячи тонн конечный спрос снизился на 1%, до 4,355 тысячи тонн, оценивает Всемирный совет по золоту.