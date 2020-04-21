Начало торгов: белорусский рубль сдает к доллару 1 21.04.2020, 10:53

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В каких банках сейчас самый «дешевый» доллар, а в каких — евро?

Белорусский рубль снова начала сдавать к доллару. На последних торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже — 20 апреля — американская валюта укрепилась. Сегодня на торгах доллар продолжает расти. Tut.by посмотрел, какие курсы продажи и покупки сейчас выставляют банки.

Сегодня в начале торгов доллар вырос на 0,38% — до 2,4598 (данные на 10.04).

Самый высокий курс продажи банком доллара — 2,52 рубля (Статусбанк и Банк БелВЭБ), а самый низкий — 2,466 рубля (Paritetbank и Белинвестбанк).

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Технобанке — 2,462 рубля.

Самый высокий курс продажи банком евро — 2,75 рубля (Банк БелВЭБ), а самый низкий —

Евро сдавать выгоднее всего сейчас в трех банках — Абсолютбанк, Тенобанк, Франсабанк (курс — 2,66 рубля).