IKEA раскрыла рецепт своих знаменитых фрикаделек 18 21.04.2020, 11:00

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Фото: Marcel Antonisse / ANP / AFP / Scanpix / LETA

Их можно приготовить дома.

IKEA рассказала, как приготовить их фирменные шведские фрикадельки в домашних условиях, пишет «Медуза». Записывайте!

Ингредиенты для фрикаделек

500 г говяжьего фарша

250 г свиного фарша

Одна луковица, мелко порезанная

Один зубчик чеснока, толченый или порезанный

100 г панировочных сухарей

Одно яйцо

Пять столовых ложек цельного молока

Щедро посолите и поперчите

Ингредиенты для сливочного соуса

Капелька подсолнечного или оливкового масла

40 г сливочного масла

40 г пшеничной муки

150 мл овощного бульона

150 мл говяжьего бульона

150 мл жирных сливок (30%-50%)

Две чайные ложки соевого соуса

Одна чайная ложка дижонской горчицы

Инструкция по приготовлению фрикаделек

Смешайте говяжий и свиной фарш. Добавьте мелко нарезанный лук, чеснок, панировочные сухари, яйцо и затем смешайте. Добавьте молока, соли и перца.

Скатайте получившуюся смесь в маленькие шарики. Положите их на чистую тарелку, накройте и поместите в холодильник на два часа (благодаря этому фрикадельки не развалятся во время готовки).

Налейте в сковороду немного масла и нагрейте на среднем огне. Как только оно разогреется, положите фрикадельки. Их нужно обжарить со всех сторон.

Как закончите с обжаркой, выложите фрикадельки на противень и накройте. Поместите в духовку, нагретую до 180°C в обычном режиме или до 160°C в конвекционном, и оставьте на полчаса.

Теперь к сливочному соусу. Нужно растопить на сковороде 40 граммов сливочного масла. В масло добавьте пшеничную муку и размешивайте в течение двух минут. После этого добавьте 150 миллилитров овощного и столько же говяжьего бульона. Продолжайте размешивать. Добавьте 150 миллилитров жирных сливок, две чайные ложки соевого соуса и одну чайную ложку дижонской горчицы. Доведите до кипения и дождитесь, пока соус загустеет.

Подавайте фрикадельки со сливочным картофельным пюре или отварным картофелем.

Готово, вы великолепны!