IKEA раскрыла рецепт своих знаменитых фрикаделек

IKEA раскрыла рецепт своих знаменитых фрикаделек18
- 21.04.2020, 11:00
- 5,051
Их можно приготовить дома.
IKEA рассказала, как приготовить их фирменные шведские фрикадельки в домашних условиях, пишет «Медуза». Записывайте!
Ингредиенты для фрикаделек
500 г говяжьего фарша
250 г свиного фарша
Одна луковица, мелко порезанная
Один зубчик чеснока, толченый или порезанный
100 г панировочных сухарей
Одно яйцо
Пять столовых ложек цельного молока
Щедро посолите и поперчите
Ингредиенты для сливочного соуса
Капелька подсолнечного или оливкового масла
40 г сливочного масла
40 г пшеничной муки
150 мл овощного бульона
150 мл говяжьего бульона
150 мл жирных сливок (30%-50%)
Две чайные ложки соевого соуса
Одна чайная ложка дижонской горчицы
Инструкция по приготовлению фрикаделек
Смешайте говяжий и свиной фарш. Добавьте мелко нарезанный лук, чеснок, панировочные сухари, яйцо и затем смешайте. Добавьте молока, соли и перца.
Скатайте получившуюся смесь в маленькие шарики. Положите их на чистую тарелку, накройте и поместите в холодильник на два часа (благодаря этому фрикадельки не развалятся во время готовки).
Налейте в сковороду немного масла и нагрейте на среднем огне. Как только оно разогреется, положите фрикадельки. Их нужно обжарить со всех сторон.
Как закончите с обжаркой, выложите фрикадельки на противень и накройте. Поместите в духовку, нагретую до 180°C в обычном режиме или до 160°C в конвекционном, и оставьте на полчаса.
Теперь к сливочному соусу. Нужно растопить на сковороде 40 граммов сливочного масла. В масло добавьте пшеничную муку и размешивайте в течение двух минут. После этого добавьте 150 миллилитров овощного и столько же говяжьего бульона. Продолжайте размешивать. Добавьте 150 миллилитров жирных сливок, две чайные ложки соевого соуса и одну чайную ложку дижонской горчицы. Доведите до кипения и дождитесь, пока соус загустеет.
Подавайте фрикадельки со сливочным картофельным пюре или отварным картофелем.
Готово, вы великолепны!