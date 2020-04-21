Масштабы заражения COVID-19 в Барановичах – намного больше, чем говорится в отчетах 7 21.04.2020, 11:05

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Медикам запрещено брать больничные, отпуска, тестов нет.

Масштабы заражения в Барановичах – намного больше, чем говорится в официальной статистике. Об этом телеграм-каналу «Баста» написал житель города, жена которого работает медсестрой:

«Я гражданин Республики Беларусь, работаю в Москве. Не успел вернуться до закрытия границ. Сегодня общался со своей супругой, она медсестра в городе Барановичи. Рассказала, что у них выявили врача, который заразился коронавирусом. Он общался со многими врачами, а те, естественно, общались со своими пациентами. Масштабы заболевания в городе намного больше, чем указывают в официальных источниках. Медикам запрещено брать больничные, отпуска. Тестов нет».