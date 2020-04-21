«Репортеры без границ» обвиняют Китай в фатальных ошибках 2 21.04.2020, 11:37

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Правозащитная организация опубликовала рейтинг свободы печати за 2019 год.

Международная правозащитная организация «Репортеры без границ» обвинила Китай в тяжких нарушениях свободы слова, которые повлекли за собой фатальные последствия. Об этом говорится в заявлении организации, распространенном во вторник, 21 апреля, и посвященном выходу рейтинга свободы прессы за 2019 год, сообщает «Немецкая волна».

«Последствия почти тотального китайского контроля за СМИ, который в случае сомнений заставляет выбрать подчинение цензуре, а не защиту здоровья, весь мир ощутил во время кризиса с эпидемией коронавируса», - говорится в заявлении «Репортеров без границ». Несмотря на то, что в рейтинг 2019 года не включено освещение в Китае эпидемии, Китай занимает в нем четвертую строчку с конца - 177-е место. Хуже чем в Китае, дело со свободой прессы обстоит только в Эритрее, Туркменистане и Северной Корее.