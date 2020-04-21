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Автобусный парк стал новым очагом коронавируса в Пинске

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  • 21.04.2020, 11:43
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Автобусный парк стал новым очагом коронавируса в Пинске
иллюстрационное фото pk-gazeta.by

Инфекцию на городских маршрутах могли разносить контролеры.

Новый очаг коронавируса в Пинске – автобусный парк. Об этом сообщают читатели телеграм-канала «Баста».

«Коронавирус обнаружен у работников автопарка. Минимум, два подтвержденных случая. Две женщины, которые работали контролерами. У одной - дочка из Минска привезла, у другой - внук. Также один мужчина и его жена, работающие в административном здании автопарка на Брестской, 111, считаются контактами первого уровня. На данный момент они находятся на домашнем карантине, у их дочки подтвержденный Covid-19. Она учится в Минске, приезжала на две недели домой в Пинск», - сообщает читатель «Басты».

Информацию о том, что среди сотрудников автопарка есть заболевшие коронавирусом и контакты первого уровня, каналу подтвердили сотрудники организации.


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