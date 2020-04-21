Российский рубль серьезно сдает на фоне дешевеющей нефти 6 21.04.2020, 11:53

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Фото: Reuters

Обесценивание происходит и к евро, и к доллару.

Курс евро вырос на 1,23% — до 83,0025 российских рублей, свидетельствуют данные торгов Московской биржи по состоянию на 11:27 по минскому времени, пишет РБК.

Курс доллара поднялся на 1,47%, до 76,66 российских рублей.

Российская валюта продолжает терять позиции на торгах во вторник, следуя за ценами на нефть. Основной темой на рынке остается скорое заполнение нефтехранилищ. Согласно экспертам «Атона», нефтехранилище Кушинг в Оклахоме может заполниться уже в течение нескольких недель.