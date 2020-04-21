Кубышечка без излишечка 3 21.04.2020, 12:04

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Негативные экономические последствия кризиса в нашей стране ощущаются уже сегодня.

Эксперты МВФ опубликовали очередной выпуск исследования World Economic Outlook. Прогноз неутешителен: в 2020г. мир ждет глобальная рецессия, и Беларусь не исключение, пишет «БелГазета».

За последние три месяца мир сильно изменился, констатируют авторы. Они признают, что кризис, связанный с пандемией COVID-19, не похож ни на какой другой: по масштабам негативного влияния на экономику, которая может сократиться на 3%, он, вероятно, затмит даже финансовый кризис 2008-09гг.

В 2019г. прирост ВВП Беларуси составил 1,2%. Прогноз же экспертов на 2020г. - минус 6%. Восстановление - при самом благоприятном сценарии - начнется лишь в 2021г., когда ожидается прирост на уровне 3,5%. Инфляция в 2020-21гг. прогнозируется в районе 5,6%. Уровень безработицы в этом году может вырасти с 0,3% до 2,3%.

Негативные экономические последствия «коронакризиса» в нашей стране ощущаются уже сегодня. На прошлой неделе РОО «Перспектива» опубликовало итоги опроса, проведенного среди индивидуальных предпринимателей, которые оценили потери прибыли и клиентов за март-апрель. Результаты удручающие: 100%-ную потерю прибыли отметили 23,4% опрошенных; 90%-ную - 40,3%, 80%-ную - 21%, 70%-ную - 8%, 60%-ную - 2,9%, 50%-ную - 2,8%, 40%-ную - 0,8%, 30%-ную - 0,3%; 10%-ную - 0,4%. Лишь 0,1% опрошенных ответили: «Потерь нет, зарабатываю в плюсе».

По прогнозам «Перспективы», в мае может случиться кризис неплатежей или т.н. эффект домино, когда цепочка начнет разрываться снизу доверху. Предпринимательское объединение не раз направляло властям предложения по минимизации кризиса для ИП, но ответа так и не получило.

Между тем российский президент Владимир Путин уже пообещал помочь предприятиям малого и среднего бизнеса, пострадавшим во время пандемии, и выделить из госбюджета деньги на выплату зарплат их сотрудникам. Окажется ли столь щедрым его белорусский коллега?