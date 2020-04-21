От коронавируса в мире умерло уже более 170 тысяч человек 21.04.2020, 12:07

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Фото: Getty Images

Новые данные по пандемии COVID-19.

На данный момент в мире коронавирусом заразилось 2 491 325 человек. Умерло с начала пандемии 170 634.

Об этом свидетельствуют данные сайта worldometers.info.

За последние сутки в мире заразилось 73 928 человек. Больше всего заразилось в США — 28 123 человека.

За последние сутки от коронавируса в мире умерло 5 366 человека.

Больше всего жертв за сутки было в США, где за последние 24 часа умерло 1 939 человек. Затем идут Франция (547), Италия (454), Великобритания (449), Испания (399).