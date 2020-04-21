Комитет ООН узнал о преследовании борцов с заводом АКБ в Бресте 1 21.04.2020, 12:14

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Властям придется ответить согласно положениям Орхусской конвенции.

Общественное объединение «Экодом» 20 апреля предоставило в Комитет по соблюдению Орхусской конвенцию ЕЭК ООН информацию о превентивных задержаниях трех брестских активистов и наказании двух из них 15-ю сутками ареста, пишет ecohome-ngo.by.

17 и 18 апреля трое брестских активистов — Дмитрий Бекалюк, Александр Кабанов и Дмитрий Андросюк — были задержаны накануне еженедельной воскресной акции «кормления голубей». Превентивные задержания активистов инициативной группы были осуществлены предположительно в целях недопущения их последующего участия в акции протеста против аккумуляторного завода 19 апреля 2020 года.

20 апреля суд Ленинского района г. Бреста назначил наказание в виде 15 суток ареста Дмитрию Андросюку и Александру Кабанову по статье 23.34 Кодекса об административных правонарушениях (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) за участие в акции 12 апреля. В отношении Дмитрия Бекалюка рассмотрение дела было отложено судом до 22 апреля 2020 года.

Беларусь является стороной Орхусской конвенции, положения которой предписывают недопущение преследования активистов, реализующих свои экологические права. В 2017 году Встреча сторон Орхусской конвенции в Решении по Беларуси признало имеющиеся случаи преследования экологических активистов, которые выступают против строительства и запуска Белорусской АЭС. Тогда Беларуси были даны следующие рекомендации:

принять необходимые меры для того, чтобы общественность, осуществляющая свои экологические права, не подвергалась притеснению, преследованию и наказанию;

распространить данную информацию среди сотрудников милиции, Комитета государственной безопасности и других органов, чтоб они также приняли соответствующие меры для недопущения преследования активистов;

обучить сотрудников милиции, КГБ, судебных органов для того, чтобы они осуществляя свои полномочия не препятствовали общественности реализовывать ее право на участие в процессе принятия решений.

Ранее Экодом регулярно предоставлял Комитету информацию о случаях превентивных задержаний, арестов, штрафов в отношении брестских активистов, отказа местных властей согласовывать массовые мероприятия, и практике распространения порочащей информации. Правительство Беларуси не только не выполнило предписанные ему еще в 2017 году рекомендации, но и продолжает практику преследования активистов, и не предприняло никаких шагов для ее недопущения.

9 марта 2020 года Комитет опубликовал Обзор о ходе выполнения Беларусью вынесенных ей рекомендаций, в котором выразил серьезную обеспокоенность и отметил, что ситуация со случаями преследования брестских активистов, поднимающих проблему строительства аккумуляторного завода, «демонстрирует, что лица, стремящиеся осуществлять свои права в соответствии с Конвенцией в Беларуси, по-прежнему подвергаются риску наказания, преследования со стороны государства. И нет никаких указаний на то, что ситуация в этом отношении улучшается».

Орхусская конвенция — конвенция Европейской Экономической Комиссии ООН «О доступе к информации, участию общественности в принятии решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды».

Беларусь является стороной Конвенции, то есть страной, ратифицировавшей ее и тем самым взявшей на себя соответствующие обязательства.

Конвенция является единственным международным соглашением, наделяющим общественность широкими конкретными правами в области участия в процессе принятия решений и доступа к информации и правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды.

Комитет по соблюдению Орхусской конвенции — орган, осуществляющий внесудебный консультационный надзор за выполнением Конвенции.

Решение 2017 года

В 2017 году Встречей Сторон Орхусской Конвенции ЕЭК ООН, было принято решение о соблюдении Беларусью своих обязательств, в котором признано, что факты задержаний, арестов, наложения штрафов на противников атомной энергетики непосредственно связаны с их деятельностью и являются случаями наказаний, преследований и притеснений активистов за их деятельность, что запрещено статьей 3.8 Конвенции.

Данным Решением нарушениями Конвенции были признаны задержания и аресты участников «Беларусской Антиядерной Кампании» Ирины Сухий и Татьяны Новиковой, правозащитника Михаила Мацкевича, а также арест и высылка из страны российского физика-ядерщика Андрея Ожаровского с запретом на въезд в Беларусь в течении 10 лет.