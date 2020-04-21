Алесь Лобан: Минздрав скрывает количество пациентов, чтобы не шокировать общество 8 21.04.2020, 12:16

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Алесь Лобан

Эти действия попадают под Уголовный кодекс.

Врач и блогер из Гродно Алесь Лобан рассказал о действиях властей, поведении людей и деятельности медицинских учреждений на пути защиты, диагностики и лечения опасного вируса, передает «Радыё Рацыя».

На ваш взгляд, что для белорусов сегодня важнее - знание, что болезнь стучит в вашу дверь, или незнание? Почему Министерство здравоохранения скрывает объективную информацию о смертности и количестве заболеваний в нашей стране? Можно ли сегодня объективно определить количество заболевших коронавирусом?

Конечно, знать всегда лучше, чем не знать. Люди должны знать, как распространяется болезнь, где ее больше. А Минздрав скрывает эту информацию от нас. Я думаю, что просто реальное число больных настолько велико, что они боятся его озвучивать, потому что это вызовет шок в обществе и требования немедленных мер по ограничению распространения инфекции. И, конечно, на мой взгляд, это действия, которые подпадают под Уголовный кодекс. И я надеюсь, что в будущей в свободной Беларуси эти действия будут оценены как юридическими, так и судебными органами.

Удовлетворяет ли вас настоящее состояние самоизоляции от коронавируса в Беларуси в свете того, что у нас есть разрешено и даже приказано идти детям в школу?

То, что детей сейчас отправляют в школу, вообще глупость. Особенно после того, как дети оставались дома в течение нескольких недель, когда коронавирус не так широко распространялся по Беларуси, и теперь, когда число заболевших значительно возросло, их отправляют в школу. Это понятно – в Беларуси происходит то, что скажет Лукашенко. Потому что ни один высокопоставленный чиновник не может ему противоречить. Кресло, на котором он сидит, дороже совести и здравого смысла. Поэтому, конечно, детей не нужно отправлять в школу.