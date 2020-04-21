Цена Brent упала ниже $20 за баррель, WTI снова ушла в минус 5 21.04.2020, 12:20

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Brent не стоила так дешево с февраля 2002 года.

Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне опустилась ниже $20 за баррель впервые с февраля 2002 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Кроме того, снова ушли в отрицательный диапазон и цены на майский фьючерс WTI. Стоимость нефти этой марки опустилась до - 4,5 доллара за баррель.

Сегодня утром WTI отыграла свои значения после вчерашнего рекордного падения: за баррель WTI давали 1,5 доллара, тогда так накануне американская нефть торговалась по цене почти - 40 долларов. Отрицательные цены означают, что поставщик должен будет еще и доплатить покупателю за приобретение нефти.

Падение цен на нефть связано со снижением спроса на энергоресурсы на фоне распространения во всем мире пандемии коронавируса. После обвала на рынке американской нефти WTI по отношению к российскому рублю выросла американская и европейская валюты. Доллар стоит сегодня 76,3 рубля, а курс евро превысил 82,7 рубля.