Раскрыты шесть загадочных свойств нашего тела 5 21.04.2020, 12:23

3,003

Ученые ответили на самые популярные детские вопросы.

Наверняка каждому ребенку в детстве было интересно, почему после купания подушечки пальцев будто бы становятся мятыми. Как правило, никто не мог этого объяснить, пишет «Популярная механика».

Чихание

Хотя чихание действительно служит для очищения носовых проходов от пыли, микробов и других раздражителей, попавших через нос в наш организм, есть еще и другая важная функция. При чихании освобождаются от слизи носовые полости. Мы стараемся делать это культурно, без летящих брызг, а в них-то все и дело. Организм использует чих в качестве самостоятельного экспресс-сморкания. Именно поэтому иногда мы чихаем по три-четыре раза подряд.

Потягивание

Берите пример с животных: они всегда потягиваются, вставая. Это лучший способ растянуть связки, наполнить мышцы кровью и подготовиться к движению. Иначе возможны травмы.

«Мятые» пальцы

Почему кожа на руках и ногах становится мятой после длительного контакта водой? На самом деле, консенсус по этому вопросу до сих пор не был достигнут. Однако ученые предполагают, что это эволюционный способ приспособиться к долгому пребыванию в воде. Тот, у кого кожа в воде становится «мятой», способен лучше передвигаться по скользкому дну и удерживать в руках мокрые предметы, чем его гладкокожие соперники.

Раздражение на высокие звуки

Речь идет о скрипе пенопласта, скрежете металла по стеклу и так далее. Реакция на все эти звуки досталась нам от предков-обезьян. Высокие пронзительные крики у приматов означают опасность. Тот, кто плохо различал высокие звуки или не достаточно тревожно на них реагировал — просто не выжил.

Мурашки

Все знают, что они высыпают по телу от двух причин: испуга и холода. Это тоже привет от волосатых предков: шерсть, вставшая дыбом, помогала казаться больше в момент опасности, тем самым лучше защищала от холода за счет воздушной прослойки.

Слезы

Это не только способ промыть глаза от соринки, это необходимый защитный механизм для переживания боли. Люди, которые плачут, испытывают меньший дискомфорт от боли, чем те, кто «держится изо всех сил». Используйте это, в слезах нет ничего стыдного.