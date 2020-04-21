«Репортеры без границ»: В Беларуси опасное время для независимой журналистики 21.04.2020, 12:24

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Лукашенко и белорусские власти занимаются сокрытием правды и дезинформацией.

Организация «Репортеры без границ» опубликовала доклад об индекс свободы прессы в 2020 под названием «Наступает решающее десятилетие для журналистики, усугубленное коронавирусом».

В нем Беларусь заняла 153 место из 178. Как отмечают «Репортеры без границ», журналисты и блогеры в нашей стране подвергаются угрозам и арестам, ведущие новостные сайты блокируются, доступ к информации ограничен.

«Государство осуществляет тотальный контроль над всеми телеканалами. Существует несколько независимых СМИ, но многие вынуждены базироваться за границей, и власти продолжают преследовать их».

В докладе отмечается, то независимые журналисты и блогеры долгое время были любимыми целями режима в Беларуси, а кризис в сфере здравоохранения привел к ужесточению суровых мер, о чем свидетельствует случай с редактором Сергеем Сацуком.

«Белорусские журналисты столкнулись с большей нехваткой прозрачности среди учреждений с начала пандемии. Министерство здравоохранения, в настоящее время неохотно отвечает на вопросы журналистов, не предоставляет регулярных данных о случаях Covid-19, создавая информационный пробел, способствующий распространению слухов. Сам Лукашенко внес свой вклад в дезинформацию. В своей речи 16 марта он говорил о том, что «трактор исцелит всех», ссылаясь на предположительно здоровую работу на полях и отрицая опасность, которую представляет коронавирус. В этой же речи он посоветовал людям пить водку или посещать сауну для борьбы с вирусом».