Наломали дров 6 Александр Обухович

21.04.2020, 12:50

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Александр Обухович

Меры белорусских властей по выходу из кризиса уже безнадежно опоздали.

Поскольку не учитывают ни реального положения наших предприятий на мировых рынках, ни состояние самих этих рынков, где пандемия коронавируса ускорила наступление кризиса.

То, что кризис к нам уже пришел, следует не только из падения объемов производства, сокращения ЗВР на $1,5 млрд (главным образом вследствие возмещения выпавших нефтяных доходов) и возвращения практики административного регулирования цен. Еще хуже стагнация или сокращение всех традиционных рынков для нашей продукции. И категорическая неспособность нашей экономики адаптироваться к изменениям на рынках сбыта.

Но пока наш кризис - это кризис «белорусской модели», архаичной структуры экономики. Мировой кризис до нас пока не добрался. Но ведь придет. Через Россию или самостоятельно - не суть.

А пока власть демонстрирует откровенную неспособность управлять экономикой в столь сложной обстановке. И дело даже не в персоналиях: наши чиновники не лучше и не хуже других. Просто «белорусская модель» не предполагает никаких институтов, инструментов для сбора необходимой информации, ее обработки, подготовки решений в экономике государственного уровня. На деле в «белорусской модели» примитивная двухзвенная система управления. Есть президент-директор, все остальные ничего не решают, а лишь обслуживают процесс.

Директор заведомо не обладает необходимой информацией о состоянии рынков, тем более зарубежных. Президент не может непрерывно следить за ситуацией на всех предприятиях. Решения принимает по докладам. Чиновники, ни за что не отвечая, могут доложить наверх по-разному, приобретая мощные рычаги давления на директора. А после обвала 2011г. многие из них поняли, что система неминуемо обрушится, и занялись мародерством. Добивая предприятия.

Система жила исключительно за счет внешних поступлений: российская нефтегазовая подпитка, кредиты, спекуляции, проедание капитала госпредприятий. Ее обвал был неизбежен. В любом случае, при любом политическом режиме экономику придется строить заново.

И сразу возникают вопросы: кто будет строить, как будет строить и за чей счет?

Выбор невелик. Опыт Рузвельта, Эрхарда, Пак Чжон Хи, Дэн Сяопина, Ли Куань Ю показывает, что вывод страны на траекторию развития по силам только государству. То, что наше государство наломало дров со своей «белорусской моделью», еще не значит, что такой результат работы государства неизбежен.

Другое дело, что аппетиты любого государства безграничны и многие правительства пристроились решать текущие проблемы, реальные и выдуманные, за счет роста госдолга. В условиях демократии давление электората способно любую страну довести до банкротства. Достаточно посмотреть на Аргентину.

С другой стороны, и потребности современного государства достаточно велики. Национальная безопасность, здравоохранение, образование, наука и культура, содержание самого госаппарата требуют средств. Наша проблема в том, что произведенного экономикой национального дохода без российской нефтегазовой подпитки уже недостаточно, чтобы закрыть потребности даже этих секторов. Для поддержания стабильности в обществе и государстве (точнее, видимости покоя) уже пришлось глубоко залезть в ЗВР. И это только начало - еще и кризис толком не разбушевался.

Чтобы содержать такое государство, нужен бюджет минимум на $30 млрд. В 2009-10гг. бюджет доходил до $15 млрд, на 2020г. запланировано чуть больше $12 млрд, но и эту цифру придется пересматривать - хотя бы из-за коронавируса.

Необходимо срочно разобраться, каким национальным доходом располагает страна. Дело политического руководства не искать, у кого урвать для пополнения бюджета, а рационально расходовать ту часть национального дохода, которая направляется на потребление. И не иметь права трогать ту часть, что пойдет на накопление. Главным образом - на выстраивание новой экономики. При нынешней системе власти это невозможно.

За чей счет? В условиях мирового кризиса стоит забыть об иностранных инвестициях. Во всяком случае, в значимых для экономики масштабах. Надежд на МВФ и ЕБРР тоже немного. В лучшем случае можно рассчитывать на поддержку фондом потребления населения. Небольшим кредитом, поскольку в кризис страждущих будет много. А ЕС сам пытается придумать что-то типа плана Маршалла для своих нужд - не до благотворительности.

Собирать придется по крохам внутри. За счет потребления населения, поскольку других источников просто нет. И здесь опять возвращаемся к нашим баранам: кто будет распоряжаться накопленным? Нынешняя власть показала, что распоряжаться в экономике государственными средствами не умеет. Что ни инвестиции, то провал. Или расходы на идеологически-политический выпендреж. Доверия им нет, а без доверия формировать ресурс за счет потребления населения невозможно.

Как выстраивать? Требуется публично рассмотренная промышленная политика. Госинвестиции и господдержка должны идти только в рамках этой политики. Государственным и частным предприятиям, прежде всего экспортерам. С учетом того, что формирование мало-мальски серьезного проекта может занять до 10 лет. Очень многие крупные и успешные фирмы и у нас, и в России в процессе становления пять-шесть лет были убыточны, требовали новых и новых вложений. Голосованием такие проекты не создаются.

Нет шансов на создание новой экономики в рамках старой системы. И старыми кадрами. Сейчас нам требуется не наобещать электорату златые горы, а коллективным разумом выработать программу действий для строительства экономики. По возможности стараясь сделать ее как можно менее болезненной для населения.

Александр Обухович, «БелГазета»