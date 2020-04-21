Эпидемия COVID-19 в Могилевской области: на карте появились новые очаги 1 21.04.2020, 12:54

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Инфекция поразила еще несколько городов.

Информацию из городов Могилевской области опубликовал телеграм-канал «Баста». Сегодня уже стало известно о новых случаях Covid-19 в Белыничах. Читатели канала прислали информацию из Могилева, Горок, Краснополья.

Могилев

«Забирали новых из общежития Белорусско-российского университета на Ленинской. Сказали, что тесты подтвердили заражение. Общежитие на карантине сейчас», - пишет очевидец.

«Каштановая 20. Несколько дней приезжала «скорая», - пишет житель Могилева.

«Многих зараженных и контакты перовго уровня выкидывают из больниц и отправляют домой на самоизоляцию. "Скорые" к ним приезжают, проверяют температуру, состояние. Живу на проспекте Шмидта, сосед на самоизоляции, но уже два раза видел его у подъезда, курил, разговаривал с кем-то», - пишет другой житель Могилева.

Краснополье

«Очаг коронавируса – в детском саду «Солнышко». Две воспитательницы не работают. говорят, что вирус подтвержден. Также среди подозреваемых на заражение - студент из Могилева. Говорят, что тест делают только "по показаниям», - пишет житель Краснополья.

Горки

«Забирали людей по городу, тесты подтвердили коронавирус у нескольких контактов из Белорусской государственной сельскохозяйственной академии», - пишет читатель канала.

«Горки, улица Строителей, 25А, приезжала «скорая", забрали человека», - пишет житель города.

Глусский район

«Глуский район, деревня Катка. Женщина приехала с отдыха, походила по знакомым и родственникам, раздала сувениры. В итоге, забрали 45 человек - контакты первого уровня», - пишет читатель канала.

На фото – Горки, улица Строителей и Могилев, улица Каштановая.

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