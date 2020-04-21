«Баста»: На ООО «Табак-Инвест» скрывают вспышку коронавируса 21.04.2020, 13:14

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Иллюстрационное фото

Работникам предприятия перестали выдавать маски и респираторы.

Читатели телеграм-канала «Баста» пишут, что на ООО «Табак-Инвест» в Минске скрывают случай коронавируса. Заражение обнаружено у одного из сотрудников, вышедшего на работу после отпуска.

«Скрывают короновирус на ООО «Табак-Инвест», - сообщает сотрудник предприятия. - На прошлой неделе вышел из отпуска работник. В первый день работы его отправили домой из-за Covid-19. Руководство сделало так, что якобы он еще не работал.

Ничего не обрабатывали, накрыли только его станок. Перестали выдавать маски и респираторы. Ранее, до начала эпидемии, с ними проблем не было».

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