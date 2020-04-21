Забились под корягу 3 Борис Вишневский, «Эхо Москвы»

21.04.2020, 13:14

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Конец кремлевского мифа.

Все больше и больше требований прямых выплат гражданам России во время эпидемии коронавируса и падения уровня жизни, связанного с «ограничительными мерами».

Когда государство запрещает работать и зарабатывать, оставляя без средств к существованию, ограничивает передвижение, устраивает «цифровую тюрьму» и грозит драконовскими штрафами за прогулку в парке или выход из дома — но цинично и нагло отказывается брать на себя какие-либо обязанности по помощи гражданам.

Отделывается мелкими подачками, предоставляемыми с такой неохотой, как будто орел откусывает их у государственного Прометея, подобно кусочкам печени.

На том, чтобы гражданам вернули их собственные деньги, спрятанные от них в так называемом «фонде национального благосостояния», почти одними и теми же словами настаивают партия «Яблоко» и десятки оппозиционных региональных и муниципальных депутатов, политик Алексей Навальный и музыкант Сергей Шнуров, экономисты Сергей Гуриев и Владислав Иноземцев, и многие другие.

Тщетно: видимо, в Кремле воспринимают ФНБ как фонд своего личного благосостояния. И делиться им категорически не желают.

Президент Путин из своего «бункера», где он самоизолировался не только от граждан, но и от подчиненных (судя по тому, что общается он с ними исключительно в режиме видеоконференций), заявляет, что «меры по защите жизни и здоровья людей, по поддержке экономики требуют дополнительных и больших ресурсов и резервов и они у нас есть», и что «мы их используем — рачительно, точечно, исходя из складывающейся ситуации и прежде всего для помощи людям, тем семьям, которые оказались сейчас в сложном положении».

Ну да, настолько «точечно», что объем государственной помощи оказывается в десятки раз меньше (в процентах от ВВП), чем в Европе, США и других странах.

Подавляющая часть граждан сейчас в «сложном положении» — но помогать им не собираются. Им предложено выживать, как смогут.

Двадцать лет кремлевские пропагандисты создавали миф о Путине, как «сильном лидере», способном решительно действовать «жесткой рукой» в сложных ситуациях.

Сейчас такая ситуация настала — и где «сильный лидер» и его «жесткая рука»?

Забился под ново-огаревскую корягу?

Спрятал «жесткую руку» в карман, свалив всю ответственность на губернаторов?

И думает, что никто этого не видит, не понимает и не делает выводы?

Судя по последним событиям (в том числе, во Владикавказе), граждане все меньше и меньше готовы покорно сносить сочетание удушающих запретов с демонстративным отказом им в реальной помощи.

И хотя «соловьиный помет» ежедневно брызжет на граждан, ничего, кроме отвращения, у большинства он уже не вызывает.

Это — конец путинского мифа.

Никакая оппозиция не смогла бы его разрушить так качественно, как сам Путин.

И одновременно с этим, это — шанс на будущее.

Россия без Путина и его самодержавной «вертикали», без чекистов-миллиардеров и чиновников с оловянными глазами становится реальностью.

Борис Вишневский, «Эхо Москвы»