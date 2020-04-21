Десять фактов о Елизавете II 1 21.04.2020, 13:43

Британская королева отмечает сегодня свой 94-й день рождения.

Сегодня свой празднует британская королева Елизавета II, сообщает tsn.ua. В этом году впервые за 68 лет правления монархини салют по случаю ее дня рождения будет отменен. Королева посчитала, что это неуместно во время пандемии коронавируса. Елизавета II ограничится символическим празднованием в кругу близких людей в Виндзорском замке.

Журналисты собрали интересные и малоизвестные факты из биографии британского монархини.

Родилась Елизавета II 21 апреля 1926 года в лондонском районе Мейфэр, в резиденции графа Стратмор на Брютон-стрит, дом №17. Сегодня на стене этого дома установлена мемориальная доска с информацией о том, что именно в этом доме родилась ныне правящая королева Британии.

Елизавета II была третьей в очереди претендентов на корону. Ее дядя – Эдуард VIII, отрекся от престола, принц Альберт (отец Елизаветы) стал править под именем короля Георга VI. После смерти отца в 1952 году Елизавета II взошла на трон.

Брак королевы и ее супруга Филиппа длится дольше, чем браки других коронованных особ. Елизавета и Филипп поженились 20 ноября 1947 года и осенью 2019 года отметили

Принц Филипп до сих пор ласково называет свою супругу "сосисочкой". Впрочем, Филипп, который известен своим тонким чувством юмора, с первой встречи покорил ее сердце, и говорят, принцесса Елизавета сама попросила его на ней жениться.

Королева обожает собак породы корги. У Елизаветы II было более 30 питомцев этой породы. Также королева сама вывела новую породу собак, которая называется дорги – помесь таксы и корги. Помимо корги и дорги она воспитывала еще лабрадоров и кокер-спаниелей.

Елизавета II поддерживает британских дизайнеров: она носит не только одежду, сшитую на заказ, но и достаточно часто появляется перед подданными в нарядах Alexander McQueen, Parvin Stewart и Angela Kelly.

У Елизаветы II никогда не бывает проблем с "непослушными" нарядами. Дело в том, что в подолы ее юбок и платьев вшиты небольшие грузики, которые не позволяют краю одежды подниматься слишком высоко.

Королева всегда завтракает в 8 утра, ей подают чай "Эрл Грей" и немного выпечки в спальню. Так начинается день Ее Величества, в организации которого принимают участие не меньше сотни человек.

Своего первого пони Елизавета получила в подарок от дедушки, когда ей было 4 года. С тех пор королева влюблена в лошадей и скачки, даже сейчас иногда ездит верхом.

Елизавета II – единственная британка, у которой нет паспорта и автомобильных прав. Но это не мешает ей самой до сих пор водить свой Range Rover.