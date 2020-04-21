«Северный поток-2» и ритуальные танцы с бубном Александр Коваленко, sprotyv.info

21.04.2020, 14:09

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Фото: Vladimir Serebryanskiy

Такая ситуация может означать серьезный разлад в российской власти.

Итак, вчера, стало известно о том, что судно «Академик Черский», с помощью которого «Газпром» намерен достроить газопровод «Северный поток – 2», покинуло испанский порт Лас-Пальмас и взяло курс на египетский Порт-Саид, куда оно должно прибыть к 30 апреля.

Таким образом, судно, на которое возлагались все надежды по достройке «Северного потока-2», не только по состоянию на апрель 2020 года не дошло места проведения работ – Балтийского моря, но и более того – повернуло назад.

А ведь буквально в декабре 2019 года министр энергетики РФ Александр Новак, подчеркивал, что новый газопровод планируется запустить до конца 2020 года. Хотя, буквально в январе этого года, после переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель, президент России Владимир Путин, заручившись, по сути, ее поддержкой, объявил о переносе запуска газопровода «Северный поток-2» на первый квартал 2021 года.

Кому верить, Новаку или Путину, сложно сказать, особенно если учитывать то, что пока еще ни одно из их заверений касательно «Северного потока-2» не осуществилось и не соответствовало действительности.

Между тем, Россия до сих пор не только не пригнала свой корабль на место, где «завис» глобальный проект, в 160 км от сухопутной части газопровода, но и не получила одобрения Дании на проведение новых работ в своих территориальных водах посредством судна с системой динамического позиционирования, коим и является «Академик Черский».

Также, для выполнения поставленной задачи «Академик Черский» должен был пройти комплекс работ по модернизации, общей стоимостью $14 млн. Но, с момента выхода из порта в Находке, судно не задерживалось в каком-либо из портов или заходило на какую-либо верфь на достаточно долгое время, чтобы можно было предположить, что оно там проходит комплекс работ по модернизации.

Таким образом, не исключено, что нынешнее кругосветное путешествие «Академик Черский» осуществляет, будучи абсолютно не готовым к завершению прокладки «Северного потока-2». И не удивительно, что судно постоянно меняет маршрут, затягивая свой вояж, дабы создавать видимость, но не осуществлять процесс.

Такая ситуация наталкивает на мысль, что в этой бесконечной истории с «Северными потоком-2» точка так и не будет поставлена, как обещал Новак – в конце 2020 года, или в I-м квартале 2021-го, как заявлял Путин. Проблемы у «Северного потока-2» затягиваются очень, очень на долго. Хотя, какие могут быть проблему у трупа?

Александр Коваленко, sprotyv.info