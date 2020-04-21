«Папе ни разу не делали замеры кислорода, а он лежал и задыхался» 2 21.04.2020, 14:26

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Дмитрий Костюченко

Новый рассказ минчанина об отце из семьи, где вывили шесть заражений коронавирусом.

Дмитрия Костюченко, о котором уже писали СМИ и у которого подтвердили диагноз Covid-19, выписали из 6-й городской клинической больницы Минска. В новом видео, опубликованном в соцсетях, он рассказал подробности о том, как 3 апреля от коронавируса умер 60-летний отец его девушки, передает телеграм-канал «Баста».

«Изучаю бумажку которую мне дали в больнице, - говорит Дмитрий Костюченко. - Такие вещи интересные написаны. Проведенные лечение и названия препаратов которые мне как бы давали. Я так думаю: прикольно, но мне ни разу никаких таблеток не давали.

Информация, которую я хотел рассказать, касается на меня, а умершего отца моей девушки. Нашелся человек, который лежал с ним вместе в одной палате. Он много на что открыл глаза. Папе ни разу не делали замеры кислорода, а он лежал и задыхался. Мужик этим врачам говорил: «Посмотрите, он еле дышит». А в ответ получил только то, что мы врачи и мы лучше знаем что нам делать.

Только в тот день, когда пришла мама [девушки], дали кислород. А к вечеру уже перевели на ИВЛ. Матери сказали, что папа поступил уже после пульмонологии в очень тяжелом состоянии к ним. Оставили замечания в книге жалоб, и нам пришел ответ от них, что "мы все сделали правильно и по протоколу».

Я вот думаю, что за протоколы такие, которые не предусматривают замера уровня кислорода больным.

К чему это? Оказывается, папу вполне себе можно было вылечить, если бы кое-кто спохватился бы раньше.

А еще у меня тут лечащий врач - некий Шустов Олег Олегович, а я думал что мой лечащий врач - женщина, которая приходила ко мне с понедельника по пятницу».