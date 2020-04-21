Кремлю катастрофически не везет на африканском континенте 21.04.2020, 14:42

Провалы начались от Ливии до Мозамбика.

Российская ЧВК Вагнера переживает все более тяжелые времена в Африке. Около года назад Москва кричала победе над Западом и Китаем в заключении частных военных контрактов, подавляя заявки нескольких западных стран, рекламируя свою «сирийскую модель» успеха. В результате они получили свыше 20 частных военных контрактов в Африке. Но вся эта эйфория иссякает, пишет в своей статье сайт sofrep.com.

Они въехали в Мозамбик с полной уверенностью: в августе 2019 года президент Мозамбика Филипе Ньюси встретился с президентом Путиным и договорился о том, чтобы россияне поддержали мозамбикские вооруженные силы. Это соглашение дало России многочисленные богатые газовые уступки в стране.

Наемники ЧВК Вагнера прибыли в страну в октябре 2019 года в количестве 200 человек. Они приземлились в аэропорту Мозамбика Накала, чтобы помочь продолжающейся борьбе правительства с ИГИЛ в северном регионе богатого природным газом региона Кабо-Дельгадо.

ЧВК «Вагнер» — это частная военная компания, принадлежащая Евгению Пригожину, российскому олигарху, имеющему очень тесные связи с президентом Владимиром Путиным. Он известен как «шеф-повар Путина», поскольку он также владеет обширной кейтеринговой фирмой. С целью Путина расширить влияние России в Африке, прокси-силы Вагнера действуют в Судане, Центральноафриканской Республике, а также в Мозамбике. Они также широко представлены в Ливии и Сирии.

Это, по сути, рука российской государственной политики: они никогда нигде не работали без одобрения Кремля. И хотя они официально не признаны в качестве таковых, на самом деле они являются косвенными силами путинского правительства. «Я не делаю различий между российскими солдатами и группой Вагнера — то, как они сотрудничают», — заявил в интервью «Голосу Америки» эксперт по терроризму из Южной Африки Жасмин Опперман.

Как сообщалось ранее, хотя есть несколько африканских ЧВК, с богатым опытом в этой области континента, доступных для найма, правительство Мозамбика, тем не менее, предпочло пойти Сна сделку с Вагнером из-за его очевидного политического влияния и его гораздо более дешевых расценок, чем у других фирм. В то время как фирма из Африки, имеющая 50-60 квалифицированных бойцов с большим опытом работы в этом районе, будет стоить правительству от 15 000 до 25 000 долларов в месяц на каждого наемника, ЧВК Вагнера отправила 200 наемников по цене от 1800 до 4700 долларов в месяц каждый.

Но старая оговорка: «Вы получаете то, за что платите» — это точное описание того, что до сих пор происходило в регионе.

Самоуверенные российские подрядчики, поддержанные боевыми машинами пехоты и вертолетами МИ-17, двинулись вглубь территории вдоль границы Мозамбик-Танзания. Воздушные и наземные силы должны были действовать в тесном сотрудничестве с мозамбикской армией. Тем не менее, ИГИЛ не колеблясь. Как сообщает издание Southern Times после прибытия русских, ИГИЛ быстро усилило свои позиции в Мозамбике, поспешно набирая «добровольцев» из других стран Восточной Африки, особенно из Сомали. Это вскоре привело к усилению серии партизанских нападений.

Опперман назвал ситуацию «идеальным штормом» и сказал об усилиях наемников Вагнера в регионе: «Русские не понимают местной культуры, не доверяют солдатам и вынуждены сражаться в ужасных условиях против врага, который набирает все больше и больше сил. У них нет опыта ведения боевых действий в джунглях и почти ничего не знают о местных обычаях и традициях».

Таким образом, русские попадают в ту же проблему, что и в советское время: напряженность между ними и силами принимающих стран. Российские наемники обвинили мозамбикских солдат в отсутствии дисциплины, в то время как войска принимающей страны чувствуют, что над ними издеваются русские. И у русских нет лидера, который бы научился завоевывать доверие сил принимающей страны.

И теперь, потерпев серию поражений и потеряв более десятка наемников, Вагнер отвел свои войска обратно на свою главную базу в Накале, примерно в 250 милях к югу.

Они сталкиваются с той же проблемой в Центральноафриканской Республике (ЦАР). В ЦАР действуют сотни наемников группы Вагнер, в которых задействовано множество различных сил, но они теряют всякую связь с местными жителями из-за своего грубого обращения с ними.

Северная Африка тоже не в восторге от них.

У русских в Ливии около 1000 вагнеровских наемников. Они потеряли 35 человек в сентябре, когда турки ударили по ним беспилотниками, поскольку у них не было средств защитить себя от воздушных атак — подобно тому, что случилось с войсками Вагнера в Сирии, когда они атаковали базу США. В январе Путин и президент Турции Эрдоган пришли к соглашению, после чего появились сообщения о том, что российские войска Вагнера были выведены с линии фронта в Триполи.

Ливия находится в постоянной гражданской войне с момента смещения давнего диктатора Муаммара Каддафи в 2011 году. США, ООН и большая часть международного сообщества признают правительство национального согласия (ПНС), базирующееся в ливийской столице. Триполи, как законное правительство. Но восточную половину страны возглавляет Халифа Хафтар, которого поддерживают Россия, Египет и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Хафтар и его войска пытаются захватить Триполи.

У русских или Вагнера в Африке дела идут не очень хорошо. И когда вы демонстрируете ощутимую слабость, особенно в этом мире частных военных контрактов, другие будут пытаться использовать его в своих интересах.

Эрик Принс, основатель частной охранной фирмы Blackwater, в последние месяцы стремился предоставить Вагнеру военные услуги как минимум в двух горячих точках в Африке, согласно сообщениям The Intercept.

По сообщениям, в начале этого года Принс встретился с официальным лицом группы Вагнера и предложил поддержать операции наемников в Ливии и Мозамбике. Адвокат Принса отрицал, что его представитель встречался с кем-либо из ЧВК Вагнера.

Согласно тому же сообщению, Принс также стремится предоставить силы для усиления операций Вагнера в Мозамбике. Принс направил предложение российской фирме, предлагающей снабжение сухопутных войск и авиационное наблюдение, чего им не хватает в настоящее время. Однако Вагнер / Россия отвергли его предложение.

Русские не хотят признавать, что им нужна помощь, и не принимают ее от американца, имеющего такие тесные связи с Белым домом.

Хотя в этом случае россияне быстро отклонили его предложение, это не меняет того факта, что другие видят, что российский «парад победы» для получения наемных контрактов в Африке был несколько преждевременным.

Российские наемники испытывают трудности на континенте, и хотя они будут продолжать вкладывать деньги и наемников в борьбу, они плавают в неизведанных водах, и это видно.

Напомним, как ранее сообщала группа ИС, сирийский диктатор Башар Асад отправил в Ливию группу из 350 наемников, которые должны были сражаться на стороне генерала Халифа Хафтара, которому помогает ЧВК Вагера. Россия, которая выступила «посредником», пообещала платить боевикам по тысяче долларов. Однако позже сирийцы отказались от «сделки».