Манипуляции Минздрава и бойкот родителей школьников 15 21.04.2020, 14:49

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иллюстрационное фото

Стало понятно, готовы ли люди сопротивляться власти.

Лукашенко распорядился восстановить учебный процесс в школах, заявив, что пик заболеваемости в стране пройден, и демонстративно посетил церковь на Пасху. Минздрав Беларуси снова перестал публиковать статистику по заболевшим. Общественность считает, что стремление чиновников угодить Лукашенко – самая большая проблема для страны в борьбе с эпидемией коронавируса, пишет «Независимая газета».

В воскресенье Александр Лукашенко зажег свечу в Свято-Благовещенском Ляденском храме на территории мужского монастыря в деревне Малые Ляды, что в 45 км от Минска. Оттуда поздравил верующих с праздником Пасхи. «Я не приветствую тех, кто закрыл людям дорогу к храму. Я не приветствую такой политики. Вы знаете мою позицию: мы эти вирусы переживаем каждый год», – заявил Александр Лукашенко.

Он по-прежнему не признает серьезности COVID-19 и мировую реакцию на эпидемию считает психозом. «Как только наступил этот психоз (даже не болезнь), все рванули не в храм, а от храма», – возмущался Лукашенко и признавался: «Одному трудно в мире, особенно идти против течения, но я все-таки принял решение, что мы не должны закрываться, мы должны работать». Показательны и такие рассуждения Лукашенко: «В это время (карантина. – прим.) у них гибнут до 600 человек в сутки. Зачем, спрашивается, было останавливать жизнь?»

Зато если заводы, фабрики и колхозы будут работать, меньше пострадает экономика. «Остановить просто, даже можно потом и запустить быстро, только потом будет некуда идти со своей продукцией. Рынки займут другие – более богатые и те, кто быстрее раскрутится», – полагает Лукашенко Причина такого поведения очевидна. «Денег лишних нет. Никто не раскроет мешок и высыпать деньги не станет», – пояснял Лукашенко, посещая стеклозавод «Неман» в Гродненской области.

Впрочем, как следует из сказанного Лукашенко, некоторая неуверенность в правильности действий у него есть. «Я сейчас не вижу, что мы в чем-то ошиблись. Пока. Всякое может быть», – сказал он. Нельзя не заметить и уже ранее использованную тактику – снять ответственность с себя и переложить на граждан. «Я исходил из того, что вы сами держите свою жизнь в своих руках и лучше ею распорядитесь, нежели я или, может быть, Господь», – сказал Лукашенко.

В минувшую пятницу во время поездки на Гродненщину, он распорядился возобновить учебный процесс в школах. «Надо начинать учиться. Но медленно, спокойно. В деревне нет проблем… ОРВИ уже закончились», – отметил не признающий коронавируса Лукашенко. «Лучик надежды забрезжил» и в Минске, где количество выписанных из больниц превысило количество поступивших, отметил он, удивив этим заявлением общественность.

Дело в том, что двое предшествующих суток в Беларуси регистрировались рекорды заболеваемости COVID-19 – +476 и +575 случаев. Минздрав прогнозировал, что в ближайшие две недели ежесуточный рост числа заболевших составит 400–500 человек и пика эпидемия достигнет в конце апреля – начале мая. Медики, не имеющие возможности принимать решения о карантине, просили людей минимизировать контакты, не ходить в церковь на Пасху и на кладбище на Радоницу. Однако пойти против Лукашенко у них не хватает мужества.

Более того, Минздрав с субботы начал подыгрывать бравурным заявлениям Лукашенко о победе над эпидемией и засекретил статистику по количеству зарегистрированных случаев COVID-19. В сообщениях министерства в субботу и воскресенье фигурировали только цифры по количеству находящихся на стационарном лечении – 3282 и 3538 соответственно. «Остальные находятся на амбулаторном лечении», – говорится в сообщении, и количество этих «остальных» не сообщается. Согласно статистике, умерли 47 человек «с рядом хронических заболеваний и выявленной коронавирусной инфекцией», 86 человек «нуждаются в особом внимании специалистов в связи с тяжестью заболевания». Исходя из того, что последняя цифра о количестве заболевших была 4779, можно с определенной долей уверенности говорить лишь о том, что сейчас их более 5000 тыс. (+256 госпитализированных за сутки).

Манипуляции Минздрава со статистикой, а также несоответствие того, что говорит Лукашенко и его пропагандисты, тому, с чем белорусы сталкиваются в жизни, порождает недоверие у населения. Многие белорусы, которые обращались в этот период к врачам с легкой симптоматикой, соответствующей COVID-19, утверждают, что их даже не тестировали на коронавирус, соответственно не ставили задачи отслеживать и изолировать их контакты и возможных зараженных. В соцсетях множество сообщений родственников заболевших о переполненных больницах и молчащих телефонах реанимаций – ни сил, ни времени на это у врачей нет. Под бравурные заявления властей о том, что медики защищены и у них хватает средств индивидуальной защиты (СИЗ), волонтеры собирают деньги, находят и покупают необходимые СИЗ и развозят по больницам, где врачи им признаются, что у них ничего не хватает. Количество инфицированных медиков и врачей скорой помощи, в частности, более 300 и 90, которое министру здравоохранения Владимиру Каранику пришлось назвать под давлением общественности, тому свидетельство.

В понедельник, когда дети пошли в школу, стало понятно, готово ли население сопротивляться власти в условиях угрозы для жизни. По состоянию на воскресенье опросы свидетельствовали о том, что большинство белорусов не собираются отпускать детей в школу, игнорируя распоряжение Лукашенко. Дополнительным аргументом стало требование отправлять детей в школу в масках и с их запасом из расчета замены каждые два часа, а также собственным антисептиком.