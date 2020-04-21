Нефти — закачаешься 5 Максим Авербух, «Новая газета»

21.04.2020, 14:56

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Что значит для России уход цены WTI в минусовые показатели?

Больше 300 лет назад в сражении в устье Невы русский флот одержал первую в своей историю морскую победу, пленив два шведских военных корабля, в честь чего царь Петр I приказал выбить медаль с надписью «Небывалое бывает».

Вчера «небывалое» случилось на американском нефтяном рынке, где стоимость майского фьючерса на нефть сорта WTI стала отрицательной, упав до минус $37,63 за баррель с «поставкой» в мае.

Слово «поставка» закавычено не просто так — расчет по фьючерсному контракту на нефть может произойти как чисто финансовым образом, так и путем поставки реальной нефти, которая по условиям торгов должна быть отгружена на нефтяной терминал в городе Кушинг, общей вместимостью в 76 млн баррелей.

Проблема в том, что в настоящий момент нефтехранилища терминала заполнены на 70 %, а заполнение свыше 80 % считается технически опасным уровнем. Таким образом, свободные мощности Кушинга составляют менее 8 млн баррелей, т. е. чуть больше 1 млн тонн нефти.

Хранение нефти — платная услуга, а в последнее время в связи с огромным избытком на мировом рынке и сокращением свободных мощностей по хранению — изрядно подорожавшая.

Потому реальная нефть никому в США сейчас не нужна, и продавцам необходимо доплатить покупателям, что бы те эту нефть забрали и как-то компенсировали свои расходы на сильно подорожавшее хранение.

Помимо этого, из майского в июньский контракт «перекладывается» один из мастодонтов рынка «бумажной» нефти — US Oil Fund, сыгравший исключительно серьезную роль в падении котировок нефти в 2008 году.

Вопрос в том, что отрицательная цена майского контракта WTI «потянет» за собой и стоимость нефти Brent, а с ней уйдет вниз и цена нашего Urals.

Впрочем, спотовые цены (т. е. стоимость реальной, «физической» нефти) обоих сортов тоже ушли в отрицательную область и в момент написания этой статьи составляли примерно «минус $3 за баррель», в то время как фьючерсы на них торговались по-прежнему в положительной зоне, около $18 за баррель.

А теперь рассмотрим произошедшее в свете «теории заговора». В прошлой статье мы писали, что после подписания сделки ОПЕК++ Саудовская Аравия, вместо того чтобы прекратить ценовую войну, только увеличила скидки на основных рынках сбыта российской нефти — т. е. даже сыграла на обострение.

И проблема в том, что Трамп в этой ситуации был одноразовым оружием — Саудовская Аравия, обнулив скидки для рынка США, тем самым показала, что не воюет со сланцевой нефтью и теперь ее конфликт исключительно с Россией.

Но отрицательная стоимость американской нефти просто вопиет о необходимости вмешательства Белого дома. Больше того, она мотивирует независимых американских и канадских производителей в том или ином виде присоединиться к новой сделке по снижению добычи, если таковая будет предложена.

С большой долей вероятности отрицательная стоимость американского барреля убедит техасского регулятора, Железнодорожную комиссию Техаса, контролирующую 40 % нефтедобычи США, согласиться на сокращение добычи. Так что у Трампа появляется обоснованный повод вмешаться, причем без риска получить обвинения в пособничестве России.

Привлекательность этой версии состоит в том, что ее можно будет проверить буквально в ближайшие дни. Маркером послужит вмешательство Трампа в ситуацию на рынке нефти, причем не на уровне твитов или одностороннего введения пошлин на импорт нефти, а реальными действиями, направленными на новое сокращение мировой нефтедобычи (или на его отсутствие).

Другой версией может быть именно принуждение Трампа к реальным действиям по защите американского рынка нефти. И опять же в ближайшие дни станет ясно, верна или нет эта версия.

Впрочем, ничто не мешает обе версии совместить — угрожая закрыть рынок США от импортной нефти, Трамп может усадить за стол переговоров обоих основных игроков. Ведь Саудовская Аравия в последнее время нарастила экспорт в США примерно до 600 000 б/д, а Россия — до полумиллиона. Вопрос в том, что и российская (по сути, заместившая выпавший импорт венесуэльской нефти), и саудовская нефть необходимы США чисто технологически.

Вы спросите, отчего же при отрицательных ценах на наш экспорт российский рубль не летит в бездну?

А вот тут все просто:

впереди голосование по поправкам в Конституцию, и до него нельзя расстраивать население крахом национальной валюты и скачком цен в магазинах;

в финансовом резерве федерального правительства накоплено 15 триллионов рублей;

уже проведена девальвация нашей валюты с 63 до 75 рублей за доллар;

есть полное понимание, что текущая ситуация временная, летом эпидемия закончится, спрос на нефть пойдет вверх, а с ним и цена.

Максим Авербух, «Новая газета»