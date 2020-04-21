Посольство США в Минске почтило память жертв Холокоста 21.04.2020, 15:06

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Временный поверенный Дженнифер Мур возложила цветы к мемориалу «Яма».

Временный поверенный в делах США в Беларуси Дженнифер Мур возложила цветы к мемориалу «Яма» в Минске 21 апреля, сообщает «Радыё Свабода».

День катастрофы и героизма европейского еврейства отмечается в Беларуси и мире 21 апреля.

«В то время, когда мы находимся в социальной изоляции, мы не должны забывать о сотнях тысяч белорусских евреев, которые погибли, и о тех, кто выжил в Холокосте, и о многих белорусских праведниках, которые рисковали своими жизнями, чтобы спасти своих соседей», - отметила дипломат в «Фейсбуке».

Дженнифер Мур пригласила людей присоединиться к виртуальному почтению памяти жертв Холокоста на странице американского Мемориального музея Холокоста в «Фейсбуке». Трансляция начнется там 21 апреля в 18.00 по минскому времени.

Кроме того, с 17:00 21 апреля в «Фейсбуке» будет организована служба памяти, которую проведет раввин религиозного объединения общин прогрессивного иудаизма Григорий Абрамович.