Le Figaro: Экспортированная Францией в Ухань лаборатория P4 вышла из-под контроля 10 21.04.2020, 15:17

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Французское издание опубликовало новые факты в пользу версии об искусственном создании COVID-19.

"(...) А что, если COVID-19 вырвался из лаборатории P4 в Ухане, а не появился на рынке, как заявляют китайские власти? Что, если он распространился среди населения в результате случайного заражения сотрудника лаборатории? Теория заговора о вирусе, созданном китайскими исследователями, озвученная профессором Люком Монтанье, отвергается всеми серьезными специалистами, однако тезис о несчастном случае изучается американскими спецслужбами. Такой тезис поддерживается тем фактом, что китайские власти не обнародовали результаты своего эпидемиологического обследования и препятствовали проведению любых расследований в Ухане со стороны ВОЗ и иностранных экспертов", - пишет Le Figaro (перевод - inopressa.ru).

"Вопрос, поднятый госсекретарем США Майком Помпео, который упоминал о "расследовании", чтобы проработать эту теорию, также косвенно поднимался главой британской дипломатии Домиником Раабом, который считает, что Китай должен ответить на "трудные вопросы", и Эммануэлем Макроном, для которого "очевидно, что там происходили вещи, о которых мы не знаем". Такой вопрос особенно смущает Париж, поскольку именно Франция экспортировала в Ухань лабораторию P4 с очень высокой степенью биологической безопасности, предназначенную для изучения патогенных вирусов, для которых нет вакцины или лечения. И уже в то время столь уязвимое сотрудничество с китайскими органами здравоохранения создавало напряженность во Франции", - говорится в статье.

"В 2004 году, как повествует очень тщательное расследование Radio France, Жак Ширак и председатель КНР Ху Цзиньтао решили объединить усилия для борьбы с возникающими инфекционными заболеваниями. Сразу после этого министр иностранных дел Мишель Барнье подписал соглашение о передаче лаборатории P4. (...) Годом ранее Китай сильно пострадал от атипичной пневмонии SRAS", - отмечает автор статьи.

"Некоторые думали, что абсолютно необходимо помочь китайцам в работе с этими новыми вирусами. И, прежде всего, позволить им делать это в хороших условиях, чтобы они не действовали в одиночку, без соответствующего оборудования или знаний, необходимых для такого рода манипуляций. Короче говоря, надо было помешать им заниматься какими-то поделками в своем уголке", - поясняет один высокопоставленный чиновник, который внимательно следил за этим делом.

"Однако во Франции данный проект был принят далеко не единодушно. Премьер-министр Раффарен и президент Ширак были за. (...) Но среди ученых и специалистов одни опасались того, что P4 может превратиться в биологический арсенал. Другие утверждали, что в отличие от ядерных или химических объектов, за этим типом особого медицинского оборудования не существует никакого международного контроля", - указывает журналистка.

"Вопреки советам специалистов, политики вынесли решение в пользу проекта. В январе 2015 года завершилось строительство, а запуск лаборатории в январе 2018 года совпал с первым государственным визитом Эммануэля Макрона в Пекин, - говорится в публикации. (...) По выражению одного дипломата, власти "согрешили с невинным видом. Они считали, что китайцам можно доверять". Это досье, добавляет он, "всегда было сложным. Мы давали заверения и гарантии на бумаге, но не были уверены в том, что сможем их обеспечить".

"(...) В 2015 году Ален Мерье, разочарованный тем, что франко-китайское сотрудничество не воплотилось в реальность, покинул пост председателя двусторонней комиссии. 50 французских исследователей, которые должны были работать в лаборатории P4 в Ухане, в течение 5 лет так и не выехали", - пишет Le Figaro.

"Их отъезд заблокировал Китай? Или у Франции не хватило финансовых средств? В конечном счете, лаборатория постепенно стала выходить из-под контроля французских ученых. В отличие от "контракта", который был заключен между Парижем и Пекином, китайцы теперь работают в Ухане без критического и бдительного взгляда со стороны французских исследователей, - отмечает журналистка. - Сенсационная новость The Washington Post: на прошлой неделе американская ежедневная газета сообщила, что в январе 2018 года сотрудники американского посольства в Пекине, посетившие лабораторию в Ухане, после этого привлекли внимание американской администрации к тому, что там недостаточно соблюдались меры безопасности".

"16 февраля государственные СМИ Китая также сообщили о нарушениях. В частности, они утверждали, что исследователи после экспериментов выбрасывали лабораторные материалы в канализацию без специальной обработки, предназначенной для биологических отходов. Они также напомнили о том, что ряд исследователей, желавших подработать, продавали подвергавшихся экспериментам лабораторных животных на рынках Уханя. Но все специалисты сходятся во мнении о том, что крайне важно знать происхождение вируса, в частности, для предотвращения возникновения новой эпидемии", - резюмирует Изабель Лассер.