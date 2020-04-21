Найдено объяснение, почему люди трогают свое лицо 4 21.04.2020, 15:20

4,396

Израильские ученые выдвинули свою гипотезу.

Израильские нейробиологи из Института Вейцмана опубликовали результаты исследования, которое оказалось неожиданно актуальным — они попытались выяснить, почему люди трогают свою лицо, пишет «Популярная механика».

Точная причина таких действий, свойственных всем приматам, не установлена, но до сих пор считалось, что это проявление замещающего поведения, вызванного стрессом. Однако израильтяне выдвинули другую гипотезу: поднося руки к лицу, человек обнюхивает себя, как это делают многие животные.

Чтобы доказать свое предположение ученые провели весьма основательное комплексное исследование. Они изучали сделанные ранее выводы по смежным вопросам, ставили эксперименты, наблюдая за подопытными и замеряя силу потока воздуха в их носах, проводили опросы, и даже составили тепловую карту касаний лица руками.

В результате выяснилось, что по частоте касаний лица люди схожи с орангутанами — они делают это 13,33 раза в 20 минут, то есть 40 раз в час. Этот показатель снижается в два-три раза, если человек знает, что за ним наблюдают, и значительно повышается после рукопожатия. Когда человек подносит руку к лицу, сила потока воздуха в его носу увеличивается более чем в два раза. При всем при этом области носа на своем лице люди непроизвольно касаются чаще всего. Из 400 опрошенных человек почти все признались, что обнюхивают себя, своих близких и свою одежду, а более половины — незнакомцев, при этом многие родители сообщили, что замечали за своими детьми явное повышение интереса к обнюхиванию своих рук в возрасте от 3 до 6 лет.

Из всего этого авторы исследования сделали вывод, что их гипотеза оказалось верной — люди непроизвольно подносят руки к лицу, чтобы почувствовать запах. Но на этом они не остановились, и попытались дальше объяснить, зачем же людям нужно обнюхивать себя.

По мнению ученых, люди делают это, чтобы подтвердить свою самость, так же, как они смотрятся для этого в зеркало. Этим и объясняется то, что люди чаще прикасаются к лицу или смотрят на себя в зеркало во время стресса. Например, когда человеку стыдно, он закрывает лицо руками для того, чтобы вдохнув свой запах получить сигнал, позволяющий справиться с угрожающими самости эмоциями.