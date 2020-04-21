Государство бесценных советов 3 Иван Давыдов, «МБХ медиа»

21.04.2020, 15:33

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Иван Давыдов

Как бы не случилось с государством российским какой-нибудь беды.

Запертому в четырех стенах человеку, который оказался у вируса или у мэра — это как посмотреть — в заложниках, начинает казаться, что свободного времени у него теперь слишком много. Человек строит грандиозные планы — обещает себе выучить суахили (или питон, это не так уж важно), накачать мышцы, прочесть полное собрание сочинений Льва Николаевича Толстого. Это, конечно, иллюзия. Мышцы останутся дряблыми, питон — загадкой, знакомство с творчеством классика кончится на второй странице первого тома. Когда ты из привычного жизненного ритма вырван, время течет сквозь пальцы, и происходит все по слову поэта — «за рубашкой в комод полезешь, и день потерян». Если время и удается выкроить, то разве только на то, чтобы другим рассказать, как правильно проводить время в самоизоляции. Модный теперь жанр.

Что ж, попробую не отставать от моды. Я, например, чтобы себя развлечь, обзавелся хобби. Собираю коллекцию. Звучит, наверное, странно — по барахолкам не побродишь, для филателистов с филокартистами тоже не лучшие времена. Но я не собираю вещи. Я собираю советы. Ценные советы, которые друг другу и даже нам, обыкновенным людям, раздают теперь люди государственные.

Это расхожий фольклорный сюжет: нуждающемуся предлагают на выбор деньги или совет. Кто выбирает деньги, проигрывает, а кто выбирает совет, соответственно, — в плюсе. Честно сказать, я-то победителем себя не чувствую, зато могу, например, даже рейтинг таких советов составить. Опять же, денег все равно никто не предлагает, пусть будет хоть рейтинг.

И на последнем месте в моем рейтинге — глава телеканала RT, сценарист программы «Международная пилорама», бизнесвумен, патриот, храбрый кулинар и просто выдающаяся женщина Маргарита Симоньян. Маргарита Симоньян удивительным образом раскрылась за последние месяцы, она уже больше, чем человек, она — символ режима с его трескучей пошлостью и тягой к незамысловатым, зато масштабным хищениям. И захочешь, да мимо не пройдешь.

«Выздоровевшим от ковида будут платить деньги за плазму, которая спасет других. А если б я был султан, я бы эту плазму забирала в обязательном порядке перед выпиской. Бесплатно. Так же бесплатно, как их вылечили», — пишет в своем твиттере Симоньян. И дальше еще — про то, что налогов бессовестные россияне платят мало, так пусть хоть кровью возместят отечеству убытки.

Бездны смыслов здесь, конечно. И неявная, изящная отсылка к славным традициям нацистского концлагеря Саласпилс. И глубокое понимание экономической ситуации. Люди, как сказал во время оно один видный государственный деятель, — вторая нефть. А кровь человеческая, видимо, — третья нефть. И это важно, если помнить, что за попытку продать первую нефть скоро будут, наверное, бить.

Маргарита Симоньян говорит много, но она говорит смачно, и когда она перестает говорить, хочется, чтобы она сказала еще. Потому что никакой Навальный столько унизительной правды никогда про режим не скажет. Ей бы, конечно, на первое место в рейтинге, но дело в том, что совет этот — не нам. Совет — любимому Начальнику (заглавная буква и восторженное придыхание обязательны, разумеется).

Поэтому даже скромная региональная чиновница теснит постоянную гостью «московских гостиных». Заместитель министра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко прославилась благодаря ценному совету, который дала врачам, рискнувшим жаловаться на нехватку элементарных средств индивидуальной защиты: «В чем сложность нашить бахил? Я, конечно, понимаю костюмы „Тайвек“ там, допустим, или маски лицевые, или очки, или респираторы — проблема. Бахилы — две тряпочки сшить. Возьмите ткань любую, посадите двух-трех санитарок, которые вам прострочат. Почему вы ждете манны небесной? Кто вам их привезет?» Случился небольшой скандал, но родной минздрав Игнатенко защитил: «Пошив отдельных марлевых масок, тканевых бахил всегда являлся обычной практикой и входит в обязанности младшего медицинского персонала».

Жаль, не добавили, что это общемировая практика. И недокрутили идею немного. Ее бы на все население РФ распространить: каждый должен самостоятельно сшить себе бахилы, прежде, чем отправиться сдавать государству кровь. Вопросы гигиены сейчас в приоритете.

Еще на ступеньку выше — детский омбудсмен Анна Кузнецова. Анна Кузнецова советует россиянам на самоизоляции больше времени уделять семье. Тут восхищает изысканная, что ли, простота, по-особенному как-то оттеняющая интеллектуальную мощь защитницы детских прав. Ну, вы просто попробуйте уделять семье, с которой вас заперли в квартире, скорее всего, тесной, поменьше времени. Вот тогда и оцените всю глубину этой внешне нехитрой мысли.

Дальше — целый федеральный министр. Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, который, участвуя в программе канала «Россия-1» «Действующие лица с Наилей Аскер-Заде», сначала напугал россиян, сообщив, что цены на импортные товары, в том числе на чай и на кофе, могут вырасти, а потом успокоил, посоветовав пить полезные и практически бесплатные травяные настои.

«Хороши тоже перчатки бывают, когда долго ношены!» — говаривал, помнится, генерал из сказки Салтыкова-Щедрина. И плох, конечно, тот министр, который не мечтает сделать былью «Сказку о том, как один мужик двух генералов прокормил». Мантуров хороший министр. Человек на своем месте.

Следом за министром — целое министерство. Министерство по чрезвычайным ситуациям. Специалисты из МЧС посоветовали россиянам мыть овощи, фрукты и руки. И это, пожалуй, именно те советы, которых сейчас от МЧС ждешь. Идеальное попадание, снайперская точность.

Но выше всех пока — заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев. Тут даже название места службы — и то показывает, что перед нами первоклассный специалист по советам. Впрочем, он ведь и в бытность свою премьером сумел дать россиянам идеальный совет, неустаревающий и незабываемый: денег нет и так далее.

А теперь решил сам себя превзойти, и, как мне кажется, сумел, посоветовав гражданам РФ на самоизоляции получать удовольствие.

Тут даже и комментировать нечего. Тут только молча восхищаться остается. Такой он все-таки милый, такой мудрый.

Хотя в целом — тревожно все-таки немного. Они ведь не остановятся, они продолжат радовать нас ценными советами и удивительными идеями. Что им, собственно, еще остается? Не деньгами же делиться с бессмысленными людишками, которым даже крови для родины жалко. И чем больше будет таких советов, тем больше риск, что россияне с подлинной ценностью советов разберутся. И задумаются, для чего вообще такие советчики нужны.

Очень, между прочим, дорогостоящие советчики. А советы — бесценные. Ну, то есть, стоят, возможно, даже меньше, чем нефть.

Как бы не случилось тогда с государством российским какой-нибудь беды. Не накликать бы.

Иван Давыдов, «МБХ медиа»