Коронавирус обнаружен в еще одном детском саду Минска 1 21.04.2020, 15:37

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иллюстрационное Фото

Карантин в учебных учреждениях не вводят.

Коронавирус обнаружен в детском саду №137 в Минске на улице Каганца. Информацию Telegram-каналу "Баста!" подтвердили в администрации.

"Новый очаг - детский сад №137 в Минске. Пришло сообщение от воспитателя нашей группы. Центр гигиены и эпидемиологии Ленинского района ищет контакты", - сообщила подписчица.

"Да, у нас выявлен коронавирус, родители предупреждены", - сообщила сотрудница детского сада, с которой редакция Telegram-канала связалась по телефону, указанному на сайте.

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