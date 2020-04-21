Коронавирус обнаружен в еще одном детском саду Минска

Коронавирус обнаружен в еще одном детском саду Минска1
- 21.04.2020, 15:37
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Карантин в учебных учреждениях не вводят.
Коронавирус обнаружен в детском саду №137 в Минске на улице Каганца. Информацию Telegram-каналу "Баста!" подтвердили в администрации.
"Новый очаг - детский сад №137 в Минске. Пришло сообщение от воспитателя нашей группы. Центр гигиены и эпидемиологии Ленинского района ищет контакты", - сообщила подписчица.
"Да, у нас выявлен коронавирус, родители предупреждены", - сообщила сотрудница детского сада, с которой редакция Telegram-канала связалась по телефону, указанному на сайте.
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