На торгах 21 апреля доллар заметно подорожал 5 21.04.2020, 16:19

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По отношению к нему рубль потерял 15,5% стоимости за месяц.

На Белорусской валютно-фондовой бирже 21 апреля прошли очередные торги валютами, пишет naviny.by.

Доллар вырос на BYN0,0318 — до 2,4824 рубля.

Евро подорожал на BYN0, 0331 — до 2,6924 рубля.

Российский рубль снизился на BYN0,0361 до 3,2459 белорусского рубля за 100 российских рублей.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара и евро — 30 и 20%.

Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, которая во многом зависит от цен на нефть. В ходе сегодняшних торгов июньские фьючерсы на нефть марки Brent опускались ниже 20 долларов за баррель впервые с февраля 2002 года.

Нацбанк Беларуси в мартовском комментарии ситуации на валютном рынке констатировал, что спрос на инвалюту значительно вырос, но в стране сохраняется режим плавающего курса и валютные интервенции будут осуществляться в ограниченных объемах.

В марте регулятор потратил 865,5 млн долларов на валютные интервенции для поддержки курса белорусского рубля. За первый месяц весны белорусский рубль ослаб к корзине иностранных валют на 6,6%. По отношению к доллару национальная валюта за месяц потеряла 15,5% стоимости, к евро — 15,3%, к российскому рублю — укрепилась на 1,5%.