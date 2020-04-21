«Радио Мария» в пятый раз не зарегистрировали в Беларуси 10 21.04.2020, 16:47

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Сейчас передачи транслируются только через интернет.

В пятый раз католическому «Радио Мария» в Беларуси отказали в лицензии СМИ, без которого радио не может получить вещательные частоты и попасть в пакет «Белтелекома» Zala, передает «Радыё Рацыя». Единственная возможность, которая остается у «Радио Мария» в Беларуси, - это трансляция программ через интернет, сообщила участница команды волонтеров Евгения Найдович.

- «Радио Мария» есть почти в каждой стране мира, даже в Китае и Сирии. Наше радио не коммерческое, существует за счет пожертвований. Процедура подачи заявки на лицензию СМИ в нашем случае обычно выглядела так: платишь 27 тысяч рублей, приносишь тонну бумаги, ждешь месяц. Деньги месяц гуляют по государственным счетам. Министерство информации месяц молчит. У самый последний день присылают отрицательный ответ. Причина – условно, запятая не в этом месте. Деньги, правда, возвращают (через три недели) вместе с тонной твоей бумаги, - рассказывает Евгения.

По словам волонтерки, в лицензии несколько раз отказывали по «размытым причинам». Затем предлагали подать заявку после принятия нового закона о СМИ, но это тоже не помогло:

- В четвертый раз мы пошли с костельными властями. Закон принят. Мы соответствуем. Деньги заплатили. Но нет! Глаза в пол, и давай что-то бормотать о «ну, вы же понимаете, при всем уважении к вам, мы не можем принять это решение, извините». Ну что ж. Не хотите - мы переживем. Научим наших стареньких бабушек пользоваться интернет-радио!

Неделю назад команда «Радио Мария» сделала еще одну попытку зарегистрироваться - в форме письма-обращения от имени всех слушателей по всей Беларуси:

- Попросили просто дать нам разрешение на вещание. Особенно там, где далеко, где есть частоты и они не востребованы. И разрешить нам за недорого, а лучше бесплатно, как социально значимому радио. Но нет, дорогие, нет. Снова «пена из мозга» на пяти листах. Нас не существует. Мы мусор.