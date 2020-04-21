Испания добивается возвращения средств за некачественные тесты из Китая 5 21.04.2020, 16:41

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Страна уже второй раз вынуждена вернуть наборы на коронавирус.

Испанское правительство пытается вернуть деньги, которые заплатило за 640 тысяч тестов на антиген, купленных через испанского дистрибьютора у китайской компании Bioeasy. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на испанское издание El Pais.

Об этом стало известно после того, как органы здравоохранения страны обнаружили, что тесты, прибывшие из Китая на замену некачественных, тоже не сработали.

Как и в первый раз, вновь прибывшие тесты тоже не имеют достаточной чувствительности, необходимой для выявления вируса. Это означает высокую вероятность того, что они не обнаружат коронавирус у инфицированного человека.

Образец тестовых наборов, отправленных заново компанией Bioeasy, был проанализирован Институтом здравоохранения Карлоса III в Мадриде. Видя, что тесты недостаточно чувствительны, испанское правительство решило отменить все заказы.

Министерство здравоохранения подтвердило El Pais, что начало процесс возвращения средств, уплаченных за тесты. Министерство до сих пор не обнародовало стоимость заказа и не назвало таинственного испанского посредника, который провел операцию.

В конце марта Министерство здравоохранения Испании было вынуждено вернуть 58 000 так называемых экспресс-тестов на коронавирус из общего числа 640 000, которые оно купило у компании Bioeasy. Наборы должны были использовать для тестирования медицинских работников, а также для сотрудников и жителей домов престарелых.

От экспресс-тестов этой компании также отказались Грузия и Турция.