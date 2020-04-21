Нефтяной рынок рухнул 4 21.04.2020, 17:01

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Цены на Brent и Urals обрушились вслед за ставшей отрицательной WTI.

Во вторник 21 апреля июньский фьючерс на североморский эталонный сорт нефти Brent подешевел более чем на 25% до $20,7 за баррель. Цена российской нефти Urals в 9:36 по минскому времени упала почти в 2,5 раза до $7 за баррель, а к середине дня скорректировалась до $9,5, следует из данных Revinitiv и ценового агентства Argus. В последний раз так дешево российская нефть стоила в декабре 1998 года. Накануне, 20 апреля, цены на Urals с поставкой в Северо-Западную Европу и Средиземноморье составляли $17,5 и $17,2 за баррель, сообщает РБК.

Brent и Urals повторяют динамику майского фьючерса на американскую WTI, срок которого истекает во вторник, 21 апреля. 20 апреля фьючерсы WTI открылись на отметке $17,73, но за несколько часов цена контракта упала почти на $56 — почти до минус $38.