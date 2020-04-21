Ученые разгадали еще одну загадку Стоунхенджа 21.04.2020, 17:12

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Древние мастера создали своеобразный аналог LEGO.

Рассматривая редкие снимки Стоунхенджа, полученные при помощи аэрофотосъемки, ученые из Великобритании обратили внимание на интересную деталь, которая до сих пор оставалась незамеченной. На огромных камнях, из которых сложен древний мегалит, есть выступающие части и впадины, сделанные древними строителями для того, чтобы блоки надежнее прилегали друг к другу, сообщили сотрудники музея истории Стоунхенджа, пишет lenta.ua.

Особенности, которые роднят сарсены (каменные блоки, из которых состоит внешний круг Стоунхенджа) и детали конструктора LEGO, заметили специалисты организации "Британское наследие". Ученые сделали открытие, когда рассматривали редкие фотографии мегалитического объекта.

"Очевидно, что выпуклости и ямки, которые мы видим на одном из блоков, были созданы искусственно. Деталь, которая ранее ускользала от нашего внимания, указывает на то, что строители Стоунхенджа подходили к возведению мегалитической структуры очень ответственно", — отмечают эксперты.

Стоунхендж является одним из самых известных каменных мегалитов в мире, поэтому можно было бы предположить, что он уже изучен вдоль и поперек. Но нет — как видим, у этого удивительного древнего объекта все еще полно удивительных загадок.