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Лукашенко стал контактом первого уровня

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  • 21.04.2020, 17:14
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Лукашенко стал контактом первого уровня
Анджей Почобут
Фото: Agencja Gazeta

По всем правилам его должны поместить в карантин по месту жительства.

Журналист Анджей Почобут в "Фейсбуке" обратил внимание на то, что Лукашенко стал контактом первого уровня:

- После того как официально подтвердили заболевание в хоккейной команде Александра Лукашенко, он автоматически стал "контактом первого уровня". Соревнования окончились 11 апреля, а это значит, что даже при наличии отрицательного результата анализа на COVID-19 Александра Григорьевича на 14 дней должны поместить в карантин (по месту жительства), а милиция и врачи должны наблюдать за его здоровьем и выполнением им карантина.

Напомним, согласно постановлению Минздрава режим самоизоляции должны соблюдать граждане Беларуси и иностранцы, у которых диагностирован коронавирус, а также контакты первого уровня. Они должны находиться в самоизоляции 14 дней с даты последнего контакта с заболевшим. За нарушение предусмотрен штраф до 30 базовых величин.


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