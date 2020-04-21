Байден: Я бы без раздумий взял Мишель Обаму на пост вице-президента 12 21.04.2020, 17:18

1,590

Мишель Обама

Во время кампании он пообещал взять именно женщину на эту должность.

Лидирующий кандидат от Демократической партии на выдвижение в президенты США Джо Байден сказал, что он без колебаний выбрал бы бывшую первую леди Мишель Обаму своим напарником в качестве вице-президента, но добавил, что сомневается в ее заинтересованности в этой должности, пишет zn.ua .

"Я бы взял ее в одно мгновение. Она великолепна. Она действительно хорошая женщина. Обамы хорошие друзья", - сказал Байден в комментарии KDKA, но ему не кажется, что она заинтересована в этой должности. "Я не думаю, что у нее есть желание снова жить возле Белого дома".

Напомним, что Байден пообещал выбрать себе женщину-напарника. Элизабет Уоррен, Тулси Габбард, Гретхен Уитмер, Эми Клобушар и даже Мишель Обама в списке тех, кого Байден мог бы выбрать своим напарником в роли потенциального вице-президента США. Однако американские медиа ранее писали, что Мишель Обама не хочет быть вице-президентов США.

Ранее Байден раскрыл многие секреты поиска кандидатуры на пост вице-президента США. Бывший вице-президент уже нарушил многие руководящие принципы, которые использовались бывшими кандидатами при поисках.