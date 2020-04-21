Арсений Чигирь: Когда заболевает кто-то из близких – все меняется 21.04.2020, 17:34

2,318

Арсений Чигирь

Нам нужно заботиться друг о друге.

Активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Арсений Чигирь, который проживает в Бобруйске рассказал пресс-службе о том, как складывается ситуация в городе:

- Сегодня Лукашенко посещал Бобруйск. Готовились в городе к визиту по полной: поливали асфальт, все красили, ровняли и так далее. Люди между собой говорят, что это обычная показуха, которая происходит всегда с его визитами. Все устали от этого.

Что касается защиты, то не могу сказать, что люди стали более ответственными. Кто-то носит маски, кто-то нет. Та же самая история и с антисептиком. Я, например, всегда ношу с собой антисептик, у меня нет проблем с масками, потому что нам их раздали на работе, как одноразовые, так и многоразовые. Всегда надеваю маску в местах массового скопления людей.

У меня в коллективе люди как-то не обращают на ситуацию с вирусом внимание, просто работают и все. Но это лишь до тех пор, пока лично не коснулось. А вот когда заболевшие появляются в семье, в кругу знакомых – все сразу меняется, это уже не где-то там далеко.

Хочу всем сказать, что сейчас нужно быть предельно внимательным к своему здоровью и здоровью окружающих. Носить маски и перчатки – не трудно, пользоваться антисептиком тоже. Обратите внимание на пожилых соседей, знакомых, не поленитесь сходить за них в магазин. Только заботясь друг о друге мы это переживем.