В Грузии введен комендантский час

В Грузии введен комендантский час2
- 21.04.2020, 17:42
- 1,968
Чрезвычайное положение в стране продлено еще на месяц.
Об этом сообщил спикер грузинского премьер-министра Ираклий Чиковани, пишет "Грузия Онлайн".
В то же время, некоторые ограничения, введенные на период карантина, будут сняты в понедельник, 27 апреля.
Речь идет о полном запрете на передвижение легковых авто, который ввели 17 апреля.
В стране также введен комендантский час с 21.00 до 6:00 утра.
Общее число пациентов с коронавирусом в Грузии превысило 400 человек, четыре случая из них летальные.