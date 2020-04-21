В Грузии введен комендантский час 2 21.04.2020, 17:42

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Чрезвычайное положение в стране продлено еще на месяц.

Об этом сообщил спикер грузинского премьер-министра Ираклий Чиковани, пишет "Грузия Онлайн".

В то же время, некоторые ограничения, введенные на период карантина, будут сняты в понедельник, 27 апреля.

Речь идет о полном запрете на передвижение легковых авто, который ввели 17 апреля.

В стране также введен комендантский час с 21.00 до 6:00 утра.

Общее число пациентов с коронавирусом в Грузии превысило 400 человек, четыре случая из них летальные.