Cын умершего от коронавируса минчанина: Не знал, что вижу папу в последний раз

Cын умершего от коронавируса минчанина: Не знал, что вижу папу в последний раз7
- 21.04.2020, 17:55
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В Минске от COVID-19 умер сотрудник гимназии, а его жена оказалась в больнице.
«Этот день можно считать похоронами или нет? Гроб с отцом опечатали и под охраной увезли в крематорий. Нас к папе не подпустили, опознания не было», — минчанин Денис Романчук несколько дней назад потерял отца, причина смерти — коронавирусная инфекция. Через несколько часов после страшной утраты мама Дениса оказалась в больнице с пневмонией и COVID-19, остальные члены семьи сейчас на изоляции, пишет tut.by.
4 апреля семья Романчук собралась за праздничным столом в тесном кругу: Анатолий Константинович праздновал свой 57-й день рождения. Как говорит его сын Денис, это был «крепкий мужчина, не курил, не ходил особо по врачам и был достаточно здоров». Тогда никто не мог представить, что через несколько дней Анатолий Константинович скончается в больнице, жене в день его смерти подтвердят COVID-19 и пневмонию, а остальные члены семьи окажутся на изоляции.
Уже много лет Анатолий Романчук работал вместе с женой в гимназии № 34 Минска, он — рабочим, супруга — заместителем директора по административно-хозяйственной работе. В разговоре с нами сын Денис отмечает: все свое время родители отдавали работе и дому, отдыхать ездили не за границу, а на малую родину Анатолия Константиновича в Брестскую область.
— 7 апреля мы встретились с отцом, он улыбался, никаких жалоб на здоровье. Я тогда не знал, что видел папу последний раз… Он до последнего ходил на работу, а 9 апреля у него поднялась температура до 39,5. Мама вызвала врача на дом, он осмотрел папу и отказал в вызове скорой помощи, хотя мама настаивала: «Не просто же так у здорового человека поднялась температура!» И тогда мама решила сама набрать 103, объяснила ситуацию, там ответили: раз врач отказал, значит госпитализации не будет, — рассказывает события 9 апреля Денис Романчук.
«Папа умер, и вся семья сразу вызвала скорую»
— Папа как-то продержался ночь и утром 10 апреля сам поехал в поликлинику, отсидел в очереди, сделал снимок — и сразу же двусторонняя пневмония. В больнице не скорую вызвали, а сказали ехать в больницу, — Денис замолкает. Был ли у его отца шанс на жизнь? Могли ли Анатолия Константиновича спасти, если бы госпитализировали еще 9 апреля? Денису кажется, что да.
Дальше, по его словам, Константин Романчук сам приехал в РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии и тут же был госпитализирован.
— Мест не было и папу положили в помещение для медперсонала, переоборудованное под палату. Ему ставили капельницу несколько раз в день, давали таблетки, уколы. Папе становилось хуже. Через два дня, 12 апреля, его перевели в реанимацию, стали давать кислородную маску. Без нее он даже не мог выйти в уборную, падал. Я спрашивал в больнице, что нужно, возможно, не хватает каких-то лекарств, мы бы постарались достать: «Все есть, мы лечим по протоколу, не переживайте», — вспоминает тот разговор Денис Романчук.
В тот момент, по словам сына умершего, речи о коронавирусе не шло. До последнего дня жизни его отец был в реанимации, 57-летний Анатолий Константинович скончался рано утром 16 апреля.
— В тот же день вся семья сразу вызвала скорую, мама с младшим братом по одному адресу, я с женой — по другому. Тут же стал набирать горячую линию Минздрава, за час так и не дозвонился, там либо занято, либо не снимают трубку. В итоге дозвонился до санэпидемслужбы, объяснил: папа умер, возможно, мы все заражены, — продолжает рассказывать Денис Романчук.
Бригада скорой помощи доставила семью в 5-ю больницу, у всех взяли анализы, сделали снимок. Состояние здоровья Романчуков не вызывало опасений, и всех отпустили домой. Позже в полной экипировке, в защитном костюме к ним пришел врач из поликлиники, взял мазки на коронавирус и дал подписать документ о самоизоляции. В случае нарушения — штраф до 50 базовых величин. Теперь каждый день милиция проверяет: находятся ли дома Романчуки .
«Мой папа работал в гимназии № 34 и, скорее всего, подхватил вирус там»
— Два дня нам не отдавали ни тело, ни документы. Мы не знали, что делать, как забрать тело папы. А утром 18 апреля бюро ритуальных услуг, куда мы обратились, связались с нами: им отдали опечатанный гроб, в крематорий везли его с охраной, чтобы никто не открыл. Я не знаю, этот день можно считать похоронами или нет? Нас к папе не подпустили, опознания не было, а я хотел попрощаться… Поймите, мне очень тяжело, до последнего не верится., — вздыхает Денис. — О том, что у папы коронавирус, мы узнали от владельца бюро ритуальных услуг, когда он забирал тело, ему отдали справку о смерти.
Сейчас на руках у Дениса врачебное свидетельство о смерти, в нем указано «заболевание, непосредственно приведшее к смерти — легочно-сердечная недостаточность», «заболевание, вызвавшее непосредственную причину смерти — двусторонняя вирусная пневмония», «основная причина смерти — коронавирусная инфекция». В свидетельстве о смерти в графе «причина» указано В97.2.
Как говорит Денис, он два дня звонил по разным телефонам, чтобы узнать результаты теста на коронавирус. Прямого номера, по которому можно узнать эту информацию, ему не дали. В день смерти Анатолия Романчука, 18 апреля, семья узнала: у жены покойного тест на COVID-19 положительный, у остальных — отрицательный.
— Маму госпитализировали, сделали снимок грудной клетки, уже второй, он ничего не показал, но врача что-то смутило. Еще раз сделали снимок — и уже односторонняя пневмония. Сейчас мама лежит в 3-й больнице в отдалении кардиологии, теперь там находятся люди с подтвержденным коронавирусом.
В крематории Денису выдали бумагу: урну с прахом отца он сможет забрать 27 апреля. Семья хочет похоронить Анатолия Константиновича на родине в Брестской области, но, когда это будет, неясно. Для начала маму должны выписать из больницы, у остальных членов семьи закончится изоляция.
— Мой папа работал в гимназии № 34 и, скорее всего, подхватил вирус там. До этого в гимназии заболела сотрудница, а потом написала заявление на увольнение. А мой папа с ней постоянно контактировал. Чем она заболела? Мы не знаем, но гимназия № 34 продолжает работать, — говорит Денис. — Я вам это рассказываю, потому что не хочу, чтобы умирали белорусы. Возможно, почитав эту историю, люди начнут избегать людных мест, ограничат общение. Конечно, нам нужен карантин.
В гимназии № 34 Минска отказались от комментариев, но отметили, что учреждение образования работает в обычном режиме.