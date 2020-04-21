Cын умершего от коронавируса минчанина: Не знал, что вижу папу в последний раз 7 21.04.2020, 17:55

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Анатолий Романчук вместе с женой Светланой

В Минске от COVID-19 умер сотрудник гимназии, а его жена оказалась в больнице.

«Этот день можно считать похоронами или нет? Гроб с отцом опечатали и под охраной увезли в крематорий. Нас к папе не подпустили, опознания не было», — минчанин Денис Романчук несколько дней назад потерял отца, причина смерти — коронавирусная инфекция. Через несколько часов после страшной утраты мама Дениса оказалась в больнице с пневмонией и COVID-19, остальные члены семьи сейчас на изоляции, пишет tut.by.

4 апреля семья Романчук собралась за праздничным столом в тесном кругу: Анатолий Константинович праздновал свой 57-й день рождения. Как говорит его сын Денис, это был «крепкий мужчина, не курил, не ходил особо по врачам и был достаточно здоров». Тогда никто не мог представить, что через несколько дней Анатолий Константинович скончается в больнице, жене в день его смерти подтвердят COVID-19 и пневмонию, а остальные члены семьи окажутся на изоляции.

Уже много лет Анатолий Романчук работал вместе с женой в гимназии № 34 Минска, он — рабочим, супруга — заместителем директора по административно-хозяйственной работе. В разговоре с нами сын Денис отмечает: все свое время родители отдавали работе и дому, отдыхать ездили не за границу, а на малую родину Анатолия Константиновича в Брестскую область.

— 7 апреля мы встретились с отцом, он улыбался, никаких жалоб на здоровье. Я тогда не знал, что видел папу последний раз… Он до последнего ходил на работу, а 9 апреля у него поднялась температура до 39,5. Мама вызвала врача на дом, он осмотрел папу и отказал в вызове скорой помощи, хотя мама настаивала: «Не просто же так у здорового человека поднялась температура!» И тогда мама решила сама набрать 103, объяснила ситуацию, там ответили: раз врач отказал, значит госпитализации не будет, — рассказывает события 9 апреля Денис Романчук.

«Папа умер, и вся семья сразу вызвала скорую»

— Папа как-то продержался ночь и утром 10 апреля сам поехал в поликлинику, отсидел в очереди, сделал снимок — и сразу же двусторонняя пневмония. В больнице не скорую вызвали, а сказали ехать в больницу, — Денис замолкает. Был ли у его отца шанс на жизнь? Могли ли Анатолия Константиновича спасти, если бы госпитализировали еще 9 апреля? Денису кажется, что да.

Анатолий Романчук был награжден медалями как ликвидатор последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Фото: предоставлено героем публикации.

Дальше, по его словам, Константин Романчук сам приехал в РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии и тут же был госпитализирован.

— Мест не было и папу положили в помещение для медперсонала, переоборудованное под палату. Ему ставили капельницу несколько раз в день, давали таблетки, уколы. Папе становилось хуже. Через два дня, 12 апреля, его перевели в реанимацию, стали давать кислородную маску. Без нее он даже не мог выйти в уборную, падал. Я спрашивал в больнице, что нужно, возможно, не хватает каких-то лекарств, мы бы постарались достать: «Все есть, мы лечим по протоколу, не переживайте», — вспоминает тот разговор Денис Романчук.

В тот момент, по словам сына умершего, речи о коронавирусе не шло. До последнего дня жизни его отец был в реанимации, 57-летний Анатолий Константинович скончался рано утром 16 апреля.

Анатолий Константинович умер 16 апреля, его жена сейчас в больнице. У женщины коронавирус и пневмония. Фото: предоставлено героем публикации.

— В тот же день вся семья сразу вызвала скорую, мама с младшим братом по одному адресу, я с женой — по другому. Тут же стал набирать горячую линию Минздрава, за час так и не дозвонился, там либо занято, либо не снимают трубку. В итоге дозвонился до санэпидемслужбы, объяснил: папа умер, возможно, мы все заражены, — продолжает рассказывать Денис Романчук.

Бригада скорой помощи доставила семью в 5-ю больницу, у всех взяли анализы, сделали снимок. Состояние здоровья Романчуков не вызывало опасений, и всех отпустили домой. Позже в полной экипировке, в защитном костюме к ним пришел врач из поликлиники, взял мазки на коронавирус и дал подписать документ о самоизоляции. В случае нарушения — штраф до 50 базовых величин. Теперь каждый день милиция проверяет: находятся ли дома Романчуки .

«Мой папа работал в гимназии № 34 и, скорее всего, подхватил вирус там»

— Два дня нам не отдавали ни тело, ни документы. Мы не знали, что делать, как забрать тело папы. А утром 18 апреля бюро ритуальных услуг, куда мы обратились, связались с нами: им отдали опечатанный гроб, в крематорий везли его с охраной, чтобы никто не открыл. Я не знаю, этот день можно считать похоронами или нет? Нас к папе не подпустили, опознания не было, а я хотел попрощаться… Поймите, мне очень тяжело, до последнего не верится., — вздыхает Денис. — О том, что у папы коронавирус, мы узнали от владельца бюро ритуальных услуг, когда он забирал тело, ему отдали справку о смерти.

Сейчас на руках у Дениса врачебное свидетельство о смерти, в нем указано «заболевание, непосредственно приведшее к смерти — легочно-сердечная недостаточность», «заболевание, вызвавшее непосредственную причину смерти — двусторонняя вирусная пневмония», «основная причина смерти — коронавирусная инфекция». В свидетельстве о смерти в графе «причина» указано В97.2.

Основная причина смерти Анатолия Константиновича — коронавирусная инфекция. Фото: предоставлено героем публикации.

Как говорит Денис, он два дня звонил по разным телефонам, чтобы узнать результаты теста на коронавирус. Прямого номера, по которому можно узнать эту информацию, ему не дали. В день смерти Анатолия Романчука, 18 апреля, семья узнала: у жены покойного тест на COVID-19 положительный, у остальных — отрицательный.

— Маму госпитализировали, сделали снимок грудной клетки, уже второй, он ничего не показал, но врача что-то смутило. Еще раз сделали снимок — и уже односторонняя пневмония. Сейчас мама лежит в 3-й больнице в отдалении кардиологии, теперь там находятся люди с подтвержденным коронавирусом.

В крематории Денису выдали бумагу: урну с прахом отца он сможет забрать 27 апреля. Семья хочет похоронить Анатолия Константиновича на родине в Брестской области, но, когда это будет, неясно. Для начала маму должны выписать из больницы, у остальных членов семьи закончится изоляция.

В свидетельстве о смерти в графе «причина» указано В97.2. Фото: предоставлено героем публикации.

— Мой папа работал в гимназии № 34 и, скорее всего, подхватил вирус там. До этого в гимназии заболела сотрудница, а потом написала заявление на увольнение. А мой папа с ней постоянно контактировал. Чем она заболела? Мы не знаем, но гимназия № 34 продолжает работать, — говорит Денис. — Я вам это рассказываю, потому что не хочу, чтобы умирали белорусы. Возможно, почитав эту историю, люди начнут избегать людных мест, ограничат общение. Конечно, нам нужен карантин.

В гимназии № 34 Минска отказались от комментариев, но отметили, что учреждение образования работает в обычном режиме.