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До +18°С ожидается в Беларуси 22 апреля

  • 21.04.2020, 18:06
  • 1,018
До +18°С ожидается в Беларуси 22 апреля

Будет преимущественно без осадков.

До 18 градусов тепла ожидается в Беларуси 22 апреля, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду ночью и утром будет облачно с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди. Днем прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ожидается северный 4-9 м/с, днем в отдельных районах порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от плюс 1 до 6 градусов, местами по югу страны будет от 0 до минус 2. Днем будет от 10 до 16 градусов тепла, по юго-западу - до плюс 17-18 градусов.


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