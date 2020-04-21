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Ученые пересмотрели историю эволюции человека

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  • 21.04.2020, 18:08
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Ученые пересмотрели историю эволюции человека
Фото: Image Source RF / JOSE LUIS PELAEZ, INC. / Diomedia

Нейробиологи опубликовали результаты любопытного исследования.

Международная группа нейробиологов из Германии, Великобритании и США выяснили, что мозговые структуры, отвечающие за развитие речи, сформировались на 20 миллионов лет ранее, чем считали другие специалисты. Статья с результатами исследования опубликована в журнале Nature Neuroscience (перевод - lenta.ru).

Ученые проанализировали изображения мозга и слуховых зон у людей и других приматов и обнаружили у обезьян участок, который связывает слуховую кору с областями лобной доли. Он является гомологом дугообразного пучка (arcuate fasciculus или AF), который до сих пор был известен только у человека и человекообразных обезьян, например, шимпанзе.

Дугообразный пучок связывает височную слуховую зону с лобными долями, где происходит обработка речи. Он формируется в детстве и расположен в левом полушарии мозга, а его повреждения приводят к афазиям — тяжелым нарушения языка. У шимпанзе имеется гомолог пучка, то есть сходная структура, имеющая общее происхождение с AF у людей. Однако сведения о существовании дугообразного пучка у других обезьян, не относящихся к человекообразным, до сих пор были противоречивы.

Считалось, что предшественник этой структуры появился лишь пять миллионов лет назад, когда произошло расхождение линии шимпанзе и линии человека. Происхождение AF связывалось с расширением средней височной извилины, которая отсутствует у примитивных приматов. Однако теперь у них обнаружился более древний «прототип» дугообразного пучка, что заставляет пересмотреть эволюцию речи у предков человека.


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