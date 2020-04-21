Как Лукашенко заражает белорусов коронавирусом 18 Анастасия Зеленкова

21.04.2020, 18:14

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Фото пресс-службы Лукашенко

Диктатор собирает вокруг себя толпы людей.

Опять белорусский правитель, окружив себя верноподданными, вещает об излишнем внимании к коронавирусу, от которого никто не умер. И снова вокруг много людей, и снова все без масок — для пущей наглядности слов диктатора.

И эту картинку мы видим не впервой. Воскресное появление правителя на публике в храме тоже вызвало вопросы. Многие тут же раскритиковали Лукашенко за беспечность: собрал народ, все без средств защиты и даже собственную рекомендацию «свечку поставил и вышел» не выполнил — не смог отказать себе в удовольствии пообщаться с прихожанами и рассказать, как глупо бояться вируса.

Но подождите восхищаться смелостью правителя. Не все так однозначно. Например, выяснилось, что в том же храме меры предосторожности все-таки предприняли. Как рассказали в монастыре, три недели там готовились к посещению высокого гостя — мыли-драили, вешали антисептики.

Ого! Так ведь нет никого вируса! Бесстрашный правитель знает, что тот не летает. Бог, иммунитет и вера в собственные слова — ему защита. К чему дополнительная спецобработка?

Тут еще выяснилось, что у одного из священников, которые должны были присутствовать на службе в храме вместе с Лукашенко, тесты выявили коронавирус. То есть, их еще и проверили перед встречей с высоким гостем? Ничего себе! Прошли тесты на благое дело, пока другие с пневмониями не могли дождаться анализа?

Знаете, в таких благостных условиях, конечно, можно вещать об отсутствии угрозы. В храме чистенько, всё и все продезинфицированы, окружение проверено на ковид, подозрительные обезврежены. В общем, ничто не угрожает безопасности правителя. Прав он. Будет здоровенький, не сомневайтесь.

Дальше — больше. Сегодня становится известно, что у игрока хоккейной команды Лукашенко обнаружен коронавирус. При этом пресс-секретарь диктатора говорит, что ее шефу сейчас нет необходимости сдавать тест: «Президент» не был и не будет уходить в изоляцию, удаленку и прочее».

Но интересно другое. Даже если предположить, что Лукашенко действительно не видит для себя угрозы и мало опасается заболеть, а все эти меры — протокол и просто перестраховка ответственных за его здоровье подчиненных, то возникает логичный вопрос: а других Александр Григорьевич заразить не боится?

Помните, Лукашенко на одной из встреч сказал Наталье Кочановой: «Вирус бродит. Ни вы не знаете, ни я. Я не делал тест. И я не знаю, пережил я этот вирус уже на ногах или нет»?

Выходит, человек наверняка не знает, здоров ли, но это ему не мешает собирать вокруг себя толпы народа. Отличная тактика подставлять других под опасность, чтобы продемонстрировать собственную отвагу!

21 апреля, Бобруйск. Фото: БЕЛТА

А ведь рядом с ним люди, которые зачастую не могут похвастать таким же здоровьем, как у правителя. Большинство, судя по фото, немолодые. У Лукашенко что, Анфимов бессмертный? Или старцам-священникам кто-то выписал коронавирусную индульгенцию на время общения с тем, кто «чуть выше бога»? А как же пожилая прихожанка, которой явил милость правитель в храме? Ее Александру Григорьевичу не жалко, если вдруг чего?

Вот и выходит, что, козыряя бесстрашием, Александр Григорьевич в первую очередь демонстрирует безразличие к окружающим его людям. Ему их не жалко, могут и потерпеть ради красного словца смелого правителя.

В крайнем случае, всегда можно будет потом сказать: «Ну, вы же понимаете: возраст, лишний вес, хронические заболевания, да и вообще нечего было шататься невесть где!»

Анастасия Зеленкова, «Солидарность»