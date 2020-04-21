Навальный начал играть на поле Путина Федор Крашенинников

21.04.2020, 18:42

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Российский оппозиционер поставил Путина в сложное положение.

20 апреля известный российский оппозиционер Алексей Навальный объявил о начале общенациональной интернет-кампании "5 шагов". В ней он предлагает потратить часть средств из резервных фондов Центрального банка России на прямые выплаты населению (всего по 40 000 рублей в течении трех месяцев на каждого взрослого гражданина, плюс отдельные деньги на каждого ребенка) и бизнесу, а также на компенсацию оплаты услуг ЖКЖ и части налогов.

Призывы срочно принять программу финансовой помощи населению России звучат со всех сторон, в том числе и от вполне респектабельных либеральных экономистов. В частности, к этому призвала целая группа ведущих экономистов России, подготовивших доклад "Коронакризис-2020". Навальный прямо ссылается на их выводы и предлагаемые им суммы выплат совпадают с теми, которые рекомендовали Сергей Гуриев и Константин Сонин.

Со своей стороны, руководство страны упорно избегает этой темы, пытаясь действовать более консервативно, постепенно и в небольших объемах увеличивая социальную поддержку населения и помощь бизнесу. Так, в своем недавнем выступлении Владимир Путин предложил значительно повысить выплаты безработным. Однако проблемы поддержки всех тех граждан страны, кто не трудоустроен официально, еще не уволен, но уже остался без дохода, и других категорий бедствующего населения все предлагаемые меры никак не решают.

Цейтнот, цугцванг и другие проблемы российской власти

Ситуация в экономике России ухудшается с каждым днем, деньги у сидящих по домам людей заканчиваются, а конца и края эпидемии коронавируса все еще не видно.

Очевидно, что программу финансовой помощи гражданам рано или поздно придется запускать, и очень хочется верить, что ее уже обсуждают в правительстве. Но время для ее анонса власть уже упустила и теперь ей придется действовать под давлением со стороны несистемной оппозиции.

У руководства страны теперь сразу несколько новых проблем, которые надо решать в ситуации, описываемой двумя немецкими словами - цейтнот и цугцванг, то есть и времени на долгие раздумья у власти нет, и каждое ее ошибочное или просто несвоевременное решение может ухудшить и без того невеселое положение дел.

Какие же это проблемы?

Во-первых, как уже было сказано, деньги гражданам все равно придется выдавать, при чем в ближайшие недели. Но теперь это будет выглядеть как уступка требованиям Навального.

Во-вторых, чтобы затмить заявленную Навальным повестку дня, Путину придется быть или более щедрым, чем его критик, или выплаты будут восприняты населением как недостаточные - денег, как известно, много не бывает. Проблема еще и в том, что Навальный требует выплатить достаточно большие суммы, и если обещать больше, то затраты на программу могут стать вовсе неподъемными.

В-третьих, не очень понятно, как нейтрализовать эту инициативу, которая со всех сторон выглядит притягательно для самых широких слоев населения, да еще и опирается на любимый нашими властями мировой опыт: в своем обращении Навальный прямо ссылается на опыт Германии, США, Канады и других стран. Одно ясно: игнорировать ее точно не получится - и с учетом влияния интернета на настроение общества, и с учетом медийного ресурса самого Навального, чьи последние выступления собирают более миллиона просмотров каждое.

Игра на поле Путина

Можно ли объяснить гражданам России, что денег для них у государства нет, при том, что сами они, несмотря на эпидемию, фактический карантин и экономический кризис, должны исправно оплачивать все приходящие счета и обслуживать кредиты? И ладно бы российское государство все последние годы прибеднялось и демонстрировало гражданам пустые карманы.

Наоборот, пропаганда все время убеждала россиян в том, что дела у их страны идут очень хорошо, денег в государственных фондах много как никогда, и если кому и грозит разорение и нищета, то разве что США с их государственным долгом и странам ЕС, приютившим толпы беженцев.

Все последние недели российские власти бодро информировали граждан о том, как щедро их страна помогает близким и дальним соседям. И как после этого сказать, что для самих граждан денег-то и нет? При всей баснословной мощности путинской машины пропаганды, убедить людей в нецелесообразности выплат им из казны она едва ли сможет.

Олигархам деньги есть, а простым людям - нет?

Проблемы правительства усугубляются еще и тем, что уже обсуждаются размеры помощи крупным компаниям и отраслям экономики. На фоне всех этих цифр со множеством нулей объяснить людям, что для банкиров и олигархов деньги есть, а для них нет, будет крайне сложно, особенно в нынешней ситуации. Нет сомнений, что надо помогать и отраслям экономики, и системообразующим кампаниям, но понять и принять эти меры население сможет только в случае, если государство сначала поможет пережить трудное время тем простым людям, о которых так любит говорить Владимир Путин.

Возможно, впервые за всю свою карьеру Навальный говорит то, что действительно понятно и близко большинству россиян. Оппозиционер начинает игру на поле Владимира Путина, за симпатии его коренного электората, методично вбивая клин между президентом России и теми, кто все еще надеется на него. Чем ответит Владимир Путин, мы узнаем очень скоро.

Федор Крашенинников, DW