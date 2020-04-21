Отделение «Белтелеком» в Докшицах стало одним из крупнейших очагов коронавируса 21.04.2020, 18:55

1,044

Заражение подтвердили у начальника участка и семи работников.

Отделение РУП "Белтелеком" в Докшицах стало одним из крупнейших очагов коронавируса. Заражение подтвердили у начальника участка и семи работников, передает телеграм-канал “Баста!”.

"В отделении РУП "Белтелеком" в Докшицах диагноз Covid-19 подтверждён у начальника участка. Семь работников в данный момент находятся на лечении. Сервис продолжает работать и остальные работники продолжают контактировать с населением", - сообщил источник в Центральной районной больнице Докшиц.

"Болеют работники "Белтелекома" в Докшицах, начальник участка был госпитализирован вместе с женой одним из первых. Когда подтвердился коронавирус, никого не отправили на карантин, часть работников стала болеть, многие лежат с "пневмониями". До сих пор сервисный центр оказывает услуги, а работники посещают дома пожилых и не только людей", - пишет читатель.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.