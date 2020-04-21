Борис Желиба: Как бы не было дефолта в Беларуси 4 21.04.2020, 19:08

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БОРИС ЖЕЛИБА

ФОТО: «РАДЫЁ СВАБОДА»

Доктор экономических наук назвал главную проблему луканомики.

Посещая бобруйское предприятие «Славянка», которое шьет медицинские маски, правитель Беларуси Александр Лукашенко сделал неоднозначное заявление.

– Несмотря на смертность 400-600 человек в сутки, Европа начала открываться. В течение месяца, я уверен, мировая экономика, особенно у наших соседей, будет работать. В том числе и в России, – заявил Лукашенко, прозрачно намекая, что скоро белорусскую экономику также может ждать подъем.

Экономист Борис Желиба в экспресс-комментарии «Салiдарнасцi» не согласился с такой оценкой.

– Сначала предприятия не закрыл, теперь их посещает – показывая, мол, ничего страшного нет. Школы снова открыл, хотя заболеваемость идет в рост. И парад не собирается отменять. В общем, оптимизм зашкаливает, – отметил он.

По мнению собеседника, такой же необоснованный оптимизм со стороны правителя наблюдается и в плане оценки перспектив экономики.

– Говорить, что скоро экономика пойдет вверх, в том числе в соседних странах, неправильно. У нас еще даже пик эпидемии не пройден.

Но самая главная опасность, по мнению экономиста, заключается в другом:

– Только в марте золотовалютные резервы снизились на миллиард долларов. Из этих денег львиная доля пошла на поддержку курса белорусского рубля. И сейчас возникает вопрос: а как же мы выкрутимся, если в 2020 году Беларуси нужно отдать около 3,9 млрд долларов по государственным долгам? В этой ситуации нужно думать лишь о том, как бы не было дефолта.

По словам Бориса Желибы, сейчас перед белорусским Минфином стоит очень трудная задача: найти деньги, где только можно.

– У нас финансовая дыра, по моим подсчетам, где-то в миллиарда два. А учитывая, что Россия нам в конце прошлого года в поддержке отказала, сложно представить, где Беларусь найдет эти деньги. Остается только надеяться на лучшее, что помогут китайские кредиты или экстренный кредит МВФ, – отмечает экономист.

Таким образом, нынешний год вполне может стать рекордным по объему заимствований, взятых белорусскими властями. А это означает, что долговая нагрузка на экономику может вырасти до критических 40-50% к ВВП, что никак нельзя считать поводом для оптимизма.