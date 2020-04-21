Дмитрий Мелешко: Я играл вместе с Лукашенко 3 21.04.2020, 19:16

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Дмитрий Мелешко

фото с сайта: tribuna.com

Хоккеист команды Лукашенко, у которого подтвердился коронавирус, играл с диктатором 11 апреля.

Экс-нападающий сборной Беларуси Дмитрий Мелешко в интервью «Радыё Свабода» рассказал о том, как заразился коронавирусом.

«Самочувствие нормальное, стабильное.

К этому отношусь спокойно. Но поднялся такой ажиотаж. Звонят журналисты, нe спрашивают про мое здоровье, не хотят пожелать мне хорошего самочувствия, а их интересует какая-то информация, чтобы что-то написать. Это просто даже не по-человечески. Им просто хотелось какой-то «горячей» новости.

Играл ли вместе с Александром Лукашенко? Был матч и все, больше контактов у нас не было. В субботу (11 апреля – прим.) я играл. Не знаю, когда я заболел», – сказал Мелешко.